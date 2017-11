TÄHTEDE MÄNG: Kümme lõbusat ja sportlikku põhjust, miks osta isadepäevaks pilet Eesti-Läti staaride kohtumisele

Kui sul on isale isadepäevaks kingitus ostmata, siis loe läbi kümme põhjust, miks just 2018. aasta Eesti-Läti korvpalli tähtede mängu pilet võiks olla see, mille isale pühapäeval üle annad.

1) Su isa on lapsepõlves kindlasti korvpalli mänginud ja üles kasvanud mõne põlvkonnaga, kes Eesti korvpallile au ja uhkust toonud. Meelita ta Saku halli, las meenutab oma paremaid päevi korvpallis;

2) Iga kätepaar ja häälepael on vajalik, et aidata Läti liiga tähed alistada;

3) Telekast ei tule 16. veebruari õhtul midagi ja kui isegi midagi seal on, saab seda järel vaadata;

4) Igal õhtul ei peagi isa diivanil olema;

5) Läti korvpall on sõnapaarina juba sama mõjus kui Leedu korvpall. Oleme mitu aastat tunnistanud Läti korvpalli tõusu, nüüd tuleb osa neist meie hoovile. Su isa tegelikult tahab seda imet ka oma silmaga näha;

6) Neid trikke, mida pakutakse Eesti ja Läti liiga tähtede mängul, peab nägema kohapeal. Üllatusi on palju, isa ei pea kahetsema. Usu meid – ta on nõus isegi aplodeerima;

7) Sel korral on võistlustules ka treenerid – mõlema riigi kolm juhendajat viskavad keskjoonelt korvile ja võitja on see, kes esimesena sisse saab. Hea on kohapealt vaadata, millise riigi treenerid on osavamad või õnnelikuma käega;

8) Saladuskatte all saame öelda, et vähemalt kaks meelelahutuslikku etteastet on selle aasta tähtede mängu ajal üldse Eestis esimest korda. Üks show on seotud lastega, teine valgusega. Rohkem täna öelda ei saa;

9) Eesti ja Läti vahel on peetud meie korvpalliajaloo kõige emotsionaalsemad kohtumised. Küll läheb nii ka nüüd. Viimati, kui me Lätile kaotasime, jäime EMil kohamängudelt välja. Nüüd on õige aeg revanš võtta. Ja su isa käis kindlasti Riias vaatamas, kui me 2015 lätlastele alla jäime;

10) Ja lisaks isale võib pileti osta ka emale – las nad lähevad koos.

Meeskondi hakatakse Eestis ja Lätis koostama mõlema riigi Delfi lugejate poolt 1. detsembrist, mäng ise on 16. veebrurail Saku suurhallis.

