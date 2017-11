TÄHTEDE MÄNG | Kuidas algas korvpalli Tähtede mängu ajalugu?

16. veebruaril peetakse Tallinnas korvpalli Tähtede mäng, kus lähevad vastamisi Eesti ja Läti ässad. Sarnaseid üritusi korraldatakse mõistagi ka mujal maailmas - aga kust sai selline traditsioon alguse?

Tähtede mängud ("All-Star Game") on eriti populaarsed Põhja-Ameerika suurliigades ning ei ole suureks üllatuseks, et just seal ka esimesed taolised üritused korraldati. Kuigi Eesti publikule seondub sõnapaar "tähtede mäng" eelkõige korvpalliga, siis tegelikult oli esimeseks oma ala tippe koondava sõprusmängu või show-mängu läbiviijaks pesapalliliiga MLB, mis on USA ja Kanada suurliigadest ühtlasi ka kõige vanem ja pikemate traditsioonidega.

Esimene MLB Tähtede mäng leidis aset 1933. aastal Chicagos toimunud Maailmanäituse raames. Taolise kohtumise ideele tuli Chicago Tribune'i ajalehes töötanud ajakirjanik Arch Ward. Algselt pidi tegu olema ühekordse sündmusega, kuid matši populaarsuse tõttu tehti sellest iga-aastane üritus. Wardi idee auks nimetati aastatel 1962-1970 kohtumise kõige väärtuslikumale mängijale antud auhinda Arch Wardi trofeeks.

Korvpalli jõudis tähtede mängu idee NBA kaudu. 1951. aastal raputas korvpallimaailma USA ülikooliliigade ulatuslik kihlveoskandaal ning NBA juhtkond soovis teha midagi sellist, mis tõmbaks avalikkuse tähelepanu taas nende liigale ning seda positiivses valguses. NBA turundusdirektor Haskell Cohen tuligi välja ideega pesapalli eeskujul korraldada liiga parimaid mängijaid kokku koondav kohtumine ning kuigi NBA toonane komissar Maurice Podoloff ning paljud teised olid idee suhtes skeptilised, viidi esimene mäng ikkagi Bostonis läbi - Boston Celticsi meeskonna omanik Walter A. Brown oli ürituse õnnestumises koguni nii kindel, et lubas igal juhul kõik kulud ning rahalised kaotused vajadusel kompenseerida.

Brownil oli õigus - kohtumine ida- ja läänekonverentsi meeskondade esinduste vahel osutuski suureks õnnestumiseks ning All-Star Game'ist sai iga-aastane suursündmus, mis oma olemuse ja põhisisu on samasugusena säilitanud tänaseni, kuigi juurde on lisandunud tohutult erinevaid lisaüritusi ning tähesära. Uuel hooajal viiakse aga ka NBA tähtede mängus läbi suur muudatus - ida ja lääne vastasseis kaob ning selle asemel lähevad vastamisi staaridest kaptenite poolt valitud meeskonnad.

Pesapall ja korvpall ei ole mõistagi ainsateks spordialadeks, kus tähtede mängu traditsioon juba eelmise sajandi keskpaika ulatub - samasugused üritused toimusid ka hokiliigas NHL ning ameerika jalgpalli liigas NFL. Ainsa suurema võistkonnaspordialana pole selle traditsiooniga väga kaasa läinud jalgpall - kuigi aeg-ajalt siin-seal taolisi show-mänge korraldatakse, pole üheski Euroopa suurliigas tähtede mäng kanda kinnitada suutnud.

Meeskondi hakatakse Eestis ja Lätis koostama mõlema riigi Delfi lugejate poolt 1. detsembrist, mäng ise on 16. veebrurail Saku Suurhallis.

