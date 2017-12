TÄHTEDE MÄNG | Kaua Kalevi meeste pidu kestab? Kus on Tartu, Rapla, Pärnu ja teiste meeskondade fännid?

Tuleval aastal toimuva Eesti ja Läti korvpalliliigade Tähtede mängu algkoosseisude hääletus on täies hoos. Kui Eesti liiga mängijatest on praegu suurimaks häältemagnetiks BC Kalev/Cramo tagamängija Janari Jõesaar, siis Läti liiga meestest on konkurentsitult kõige rohkem hääli kogunud Valga-Valka Maks&Mooritsa tagamängija Edgars Lasenbergs.

Tähtede Mängu algviisikute hääletus toimub 1. detsembrist kuni 31. detsmbrini. Igast seadmest saab oma viisiku (2 tagamängijat, 2 ääremängijat, 1 keskmängija) valida ühe korra. Hääletuse tulemusena selgub 5 algviisku mängijat. Treenerid selguvad Eestis Alexela ja Lätis Olybeti Korvpalli Meistriliiga 7. jaanuari tabeliseisu alusel. Kolme edukama klubi peatreenerid moodustavad treenerite trio, kes valivad meeskonda ka ülejäänud 7 mängijat. Hääletuse tulemused Eesti liiga mängijate osas (neljapäevase, 14. detsembri seisuga kell 19.00): Tagamängijad: 1. Janari Jõesaar 385 häält, 2. Isaiah Briscoe 337, 3. Martin Dorbek 176, 4. Sten Sokk 154, 5. Branko Mirkovic 141, 6. Sten Olmre 90.

Ääremängijad: 1. Janar Talts 308, 2. Kristjan Kangur 259, 3. Erik Keedus 250, 4. Devonte Upson 185, 5. Indrek Kajupank 156, 6. Egert Haller 134.

Keskmängijad: 1. Cedric Simmons 379, 2. Bamba Fall 168, 3. Kristjan Kitsing 107.



Hääletuse tulemused Läti liiga mängijate osas (neljapäevase, 14. detsembri seisuga kell 19.00): Tagamängijad: 1. Edgars Lasenbergs 550, 2. Janis Kaufmanis 313, 3. Aigars Škele 308, 4. Edmunds Elksnis 224, 5. Arturs Strelnieks 154, Edgars Jeromanovs 147.

Ääremängijad: 1. Kristaps Miglinieks 298, 2. Roberts Freimanis 269, 3. Haralda Karlis 245, 4. Marek Mejeris 242, 5. Anrijs Miška 237, 6. Kristaps Janicenoks 168.

Keskmängijad: 1. Jurijs Aleksejevs 380, 2. Viktors Ilins 336, 3. Elvijs Mičulis 188.



