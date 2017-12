TÄHTEDE MÄNG | Kas kuue treeneri sekka mahub ainult üks eestlane?

16. veebruaril Saku suurhallis toimuval Eesti ja Läti korvpalliliigade Tähtede mängul on lisaks pallimängijatele tähtis roll ka treeneritel. Mõlema meeskonna pingil on istumas peatreener ning tema kaks abilist.

Peatreenerid saavad paika 1. jaanuariga. Vastavalt reglemendile selguvad võistkonade juhendajad 1. jaanuari Eesti Alexela ja Läti Olybeti meistrivõistluste tabeliseisude järgi. Kolme edukama klubi peatreenerid moodustavad üheks õhtuks treenerite trio. Tabeliliidri peatreener on ka sel õhtul peatreener.

Eesti liiga liidri Kalev/Cramo peatreeneriks on teatavasti leedulane Donaldas Kairys. Tabelis teisel kohal on aga Valga-Valka/Maks&Moorits, keda juhendab lätlane Kristaps Zeids. Eesti juhendajatest on Tähtede mängule saamas ainult Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene, kelle hoolealused on tabelis kolmandal kohal.

Sel aastal on Eesti liigas pidada veel neli kohtumist ja seejärel saab tabeliseis lõplikult paika.