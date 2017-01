Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mänguni on jäänud vähem kui kuu aega ning tasapisi hakkavad selgeks saama osalevate tiimide koosseisud. Kui algviisiklased ning vahetuses olevad tagamängijad on juba selgunud, siis täna avalikustame need ääremängijad, kes alustavad suurt õhtut meeskondade vahetuspingilt.

Vahetusmängijate välja selgitamise protsess oli oma loomult lihtne - sinise võistkonna peatreener Gert Kullamäe ning valge mansa loots Aivar Kuusmaa said kordamööda kõigi algviisikutest üle jäänud meistriliiga mängijate seast enda tiimi pallureid valida. Sarnaselt algrivistuste "draftile" sai esimese valikuõiguse Kullamäe, kes teenis selle privileegi algviisikute valimise päeval treenerite viskevõistluse võitmisega.

Mõlemad treenerid võtsid enda tiimi kokku kolm tagamängijat, kolm ääremängijat ja ühe tsentri. Eelmisel nädalal avalikustasime valituks osutunud tagamängijad, täna selguvad ääremängijad ning nädala teises pooles avaldatakse ka kaks viimast Tähtede mängule pääsenud tsentrit.

SININE MEESKOND (Gert Kullamäe):

Saimon Sutt (Pärnu Sadam)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 10,0 punkti, 3,4 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu

Gert Kullamäe esimesed kaks valikut olid mängijad, keda ta väga hästi tunneb - on ju Sutt Tartus üles kasvanud ning mitu hooaega ka Kullamäe käe all Tartu Rockis pallinud. Sel suvel vahetas Sutt aga Tartu särgi Pärnu oma vastu ning on meistriliigas saanud tublisti enam mänguaega kui varem. Selle on mees ka kenasti ära kasutanud, saades ühes kohtumises keskmiselt kirja kahekohalise punktisumma.

Venky Jois Foto: Hendrik Osula

Venky Jois (Tartu Ülikool)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 9,2 punkti, 8,5 lauapalli, 0,9 resultatiivset söötu

Selle hooaja alguses Tartu Ülikooli meeskonnaga liitunud Jois on Tartu publiku südamed võitnud äärmiselt hingestatud esitustega - hooaja alguses läbi vigastuse eurosarjas pallides hiilgas ta kohati lausa pööraselt heade lauanumbritega ning lauavõitlus on kindlasti üks esimesi märksõnu, mis austraallase peale mõeldes pähe kargab. Kui lisada siia juurde ka hea pealtpanekuoskuse, tuleb kokku üks väga hea mees, keda Tähtede mängul oma võistkonnas omada.

Ivars Žvigurs Foto: Karli Saul

Ivars Žvigurs (BC Valga-Valka/Maks&Moorits)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 13,6 punkti, 6,2 lauapalli, 1,9 resultatiivset söötu

Valga 21-aastane turborakett Žvigurs on ilmselt üks meistriliiga lennukamaid mängijaid - tema pealtpanekud ning akrobaatilised rünnakute lõpetamised on midagi, mida on tõeline lust vaadata. Sellele lisaks on Žvigursist tänavu saanud üks Valga meeskonna tõelisi liidreid ning seda mõneti ka pärast Reinis Strupovicsi tulekut.

VALGE MEESKOND (Aivar Kuusmaa):

Gregor Arbet (BC Kalev/Cramo)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 7,8 punkti, 2,3 lauapalli, 1,2 resultatiivset söötu

Eesti korvpallisõbrale ei vaja Arbeti nimi pikemat tutvustamist - tegu on kõva kaitsemängija ning täpse käega viskajaga, kes on paljudele nooruspõlvest meelde jäänud ka väga kõrgelennulise pealtpanijana. Vanuse ja kogemuse lisandudes on selliseid hetki küll aina vähemaks jäänud - kuid Tähtede mäng on täpselt selline koht, kus kunagised trikid meelde tuletada!

Kristjan Voolaid Foto: Siim Solman

Kristjan Voolaid (Rapla Avis)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 7,3 punkti, 4,9 lauapalli, 0,4 resultatiivset söötu

Jah - Rapla Avis sai Tähtede mängule kokku seitse pallurit! Viimaseks meheks nende leerist on 24-aastane ja kahemeetrine Voolaid. Hea viskajana tuntud hiidlane on sel hooajal Raplas olnud küll vahetusmehe rollis, kuid sellegipoolest soovib valge tiimi loots Kuusmaa oma hoolealust ka Tähtede mängul näha.

Mark Tollefsen Foto: Karli Saul

Mark Tollefsen (BC Kalev/Cramo)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 11,9 punkti, 4,7 lauapalli, 1,5 resultatiivset söötu

Tollefseni tulekuga ei kaasnenud Kalevi fännide poolt ehk selliseid ootusi-lootusi nagu mõne teise tänavuse leegionäriga, mistõttu olid Tollefseni head esitused pöidlahoidjatele kindlasti väikeseks üllatuseks. Tollefsenist on saanud üks kalevlaste parimaid skooritegijaid ning on väike ime, et teda kumbki peatreener juba varem enda tiimi ei krabanud.

