TÄHTEDE MÄNG: Hendrik Toompere jr paneb kokku Kuusmaa meeskonna liikumist

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mänguni on jäänud vaid kaks nädalat ning ettevalmistused käivad täie hooga. Valget tiimi juhendavad Aivar Kuusmaa ja Hendrik Toompere jr on käima pannud ajurünnaku, et leida oma tiimi tarbeks parim rünnakujoonis.