Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu rahvahääletus läheneb jõudsalt lõpusirgele, kuid kümme algviisiklast pole veel sugugi selged.

Kümme algviisikutesse mahtuvat mängijat muutuvad vaat et iga päevaga - kui vahepeal tundus, et hääletuse alguses kindlalt nelja parema tagamängija sekka kuulunud Valmo Kriisat ikkagi mängu alustama ei valita, siis nüüd on vanameister ootamatult tagasi koguni kolmandaks kerkinud. Pikalt hääletust juhtinud BC Kalev/Cramo mees Demonte Harper on aga sootuks nelja seast välja kukkunud, kuid seda Rain Veidemani taga vaid paarikümne häälega.

Hääletust valitsevad totaalselt endiselt Rapla Avise mängumehed - Rapla fännide võimas hääletusmootor töötab täistuuridel ning nii on lausa viis selle tiimi meest kümne seas - tagamängijatest Martin Paasoja ja Domen Bratož, ääremängijatest Indrek Kajupank ja Karl-Johan Lips ning keskmängija Thomas van der Mars. Hollandlasest tsenter on pea 7000 häälega endiselt ka võimas üldliider.

Kui tsentrite seas on kaks paremat selgelt teistest eraldunud, siis ääremängijate seas võib viimastel päevadel minna tõsiseks rebimiseks. Nii Madis Soodla kui ka Janar Talts pole esinelikust sugugi kaugel ning võivad jaanuari algusega veel end algrivistusse pressida - kuid kelle arvelt?

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis ning on detsembri lõpuni saadaval soodushinnaga - ära jäta võimalust kasutamata!

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Apollo, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.