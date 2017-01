Kas Gregor Arbet ja Janar Talts mahuvad mõlemad algviisikusse või peab üks meestest lootma, et Kullamäe ja Kuusmaa valivad nad Tähtede mängus pingile?

Kas Gregor Arbet ja Janar Talts mahuvad mõlemad algviisikusse või peab üks meestest lootma, et Kullamäe ja Kuusmaa valivad nad Tähtede mängus pingile? Foto: Karli Saul

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu suur algviisikute hääletus on peagi lõppemas - oma lemmikute poolt saab hääli anda vaid kuni teisipäeva hommikupoolikuni.

Kui tagamängijate ja tsentrite seas võivad hetkel esinelikus olevad mängijad endale kalendris 16. veebruari ümber juba punase ringi ümber teha, siis ääremängijate arvestuses kestab tihe rebimine ilmselt viimaste tundideni.

Kui Janari Jõesaare ning Indrek Kajupanga koht näib küllaltki turvaline, siis ülejäänud kahe ääre osas on seis ülimalt pingeline ning samal ajal ka väga üllatav. Rapla Avise mees Karl-Johan Lips (keskmiselt 3,1 punkti ja 3,3 lauapalli mängus) edestab endiselt Tartu Ülikooli tugitala Janar Taltsi (14,3 punkti, 5,8 lauapalli) ning BC Kalev/Cramo ässa Gregor Arbetit (7,0 punkti, 2,4 lauapalli)!

Rapla Avise fännid on oma hääled usinalt ära andnud - kas kahe suure, Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli poolehoidjad suudavad nüüd Taltsi ja Arbeti lõpuspurdiga Lipsust ettepoole klikkida? Mängijate vahe hääletusel on nende ridade kirjutamise ajal ülimalt väike - Lipsul on koos 4892, Taltsil 4801 ning Arbetil 4732 häält.

Tee ka enda valik algviisikute osas ning vaata hääletuse täpset hetkeseisu, vajutades alloleval bänneril!

Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Suur korvpalliõhtu, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.