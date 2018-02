TÄHTEDE MÄNG: G4S toob Eesti ja Läti staaride korvpallimängule abijõuks missikandidaadid

Laupäeval toimus G4Si majas koolituspäev, kus Miss Raplamaa kandidaate valmistati ette G4Si ridades Tähtede Mängul korda tagama. Neile õpetati pipragaasi kasutamist, enesekaitse põhimõtteid, esmaabi andmist jne.

G4S Eesti on nii korvpalli Tähtede mängu kui ka Miss Raplamaa korraldajate partner ja nende ühisprojektina kaasatakse neiud korvpallimängule G4S Staffina.

STAFF on mõnus seltskond inimesi, kes aitavad tagada turvalisust kontsertidel, festivalidel ja spordiüritustel. Abikäed kuluvad ära kõikjal - alates piletikontrollist ja parkimise korraldamisest kuni korravalveni.

STAFFiga on paljudele, eelkige tudengitele, hea võimalus teenida lisaraha, sest tööaega on võimalik ise valida. Kõigile huvilistele on ette nähtud ka koolitus.

Missid said laupäeval teada, mida suurürituste korraldamisel on turvalisuse juures jälgida. Õppisid inimeste poole pöördumist, turvakontrolli läbiviimist jne. Kõik me oleme kuulnud pipragaasist, aga kuidas seda kasutada. Samuti on oluline osata üritustel raadiosidet pidada, sest info liikumine peab olema kiire ja tulemuslik.

Päeva teine osa oli füüsilisem, mil keskenduti enesekaitse põhitõdedele. Turvatöötaja peab olema valmis ka selleks, et teda rünnatakse. Neiud õppisid haaretest vabanemist, lisaks mängiti läbi ka näidiskinnipidamine.

Toimus ka esmaabiõpe ning praktiline toimetulek ebastabiilses seisundis inimesega.

Päeva viimane osa suhtlus kliendiga. Kliendi rahulolu on iga töövaldkonna tähtis koht ning neiudele on teadmised vaid silmaringi avardavad nind kasulikud.

Miss Raplamaa üritus toimub juba 24. korda ja sel aastal on lõppvõistlus 7. märtsil Sadolini Spordihoones. Kõigi 10 neiuga on võimalik kohtuda juba 16. veebruaril Tähtede mängul.

Neiud on koolitatud, ürituse kava ja korraldusega kursis, neilt võib julgelt abi küsida! Pileteid suurele korvpallipeole saab SIIT.

Korvpalli Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.