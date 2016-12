Täna, kaks päeva enne jõululaupäeva, on Tähtede mängu korraldustiim Viru Keskuses eripakkumisega 2017. aasta suurimale korvpallishow’le. Tähtede mängu päkapikud rõõmustavad inimesi Viru keskuse Piletilevi kassa lähistel kl 10-21.

Tähtede mängu korraldajad, Ekspress Meedia turundusmeeskond ja toimetuse esindajad tulevad kontorilaua tagant välja ja kehastuvad üheks päevaks päkapikkudeks. Eripakkumine kehtib ainult täna, korraldustiimi leiab Viru Keskuse esimese korrusel Piletilevi vahetus läheduses terve päeva vältel.

Kellel ei ole veel Tähtede mängu pilet soetatud ja on soov endal minna või see jõuludeks kinkida, siis just täna on võimalus osta pilet ja saada juurde informatsioon ürituse kohta.

"Tähtede Mängu päkapikud on helded," lubas üks kohtumise korraldajatest Heili Teder.

Alexela Korvpalli Meistriliiga Tähtede mäng toimub 16. veebruaril Saku hallis. See on ainulaadne võimalus näha Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe poolt valitavate Eesti liiga paremate mängijate võimeid mitte ainult 4 x 10 minutit kestva mängu jooksul, vaid ka meisterlikkust võrdlevates osavusvõistlustel.

Lisaks on korvpallishow’le on loomisel ulatuslik meelelahutusprogramm, kuhu kuuluvad slackline maailmameister Jaan Roose, peatreenerite poolt valitud muusikud Koit Toome ja Shanon. Lisaks pakuvad silmailu ja tantsuoskust Eesti parimad tantsutüdrukud.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, Tallinna linnavalitsus ja Sportland.