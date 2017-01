Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mäng läheneb tormilise kiirusega ning kui algviisiklased on juba mõnda aega selged olnud, siis nüüd on paras aeg avalikustama ka neid mängumehi, kes on suurele korvpallishow'le pääsenud vahetusmeestena.

Vahetusmängijate välja selgitamise protsess oli oma loomult lihtne - sinise võistkonna peatreener Gert Kullamäe ning valge mansa loots Aivar Kuusmaa said kordamööda kõigi algviisikutest üle jäänud meistriliiga mängijate seast enda tiimi pallureid valida. Sarnaselt algrivistuste "draftile" sai esimese valikuõiguse Kullamäe, kes teenis selle privileegi algviisikute valimise päeval treenerite viskevõistluse võitmisega.

Mõlemad treenerid võtsid enda tiimi kokku kolm tagamängijat, kolm ääremängijat ja ühe tsentri. Täna avalikustame valituks osutunud tagamängijad, ääre- ning keskmängijad selguvad järgmisel nädalal.

SININE MEESKOND (Gert Kullamäe):

Sten Sokk Foto: Karli Saul

Sten-Timmu Sokk (BC Kalev/Cramo)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 7,0 punkti, 2,8 lauapalli, 3,7 resultatiivset söötu

Eesti esiklubi Kalev/Cramo ning rahvuskoondise mängujuhi Sten Soku statistilised numbrid peidavad pisut tema tegelikku panust ja väärtust meeskonna jaoks. Vendadest Sokkudest noorem oli Gert Kullamäe jaoks vahetuspingile kindel esimene valik - vanem vend Tanel aga Tähtede mängu koosseisudesse ei mahtunudki!

Sten Olmre Foto: Andres Putting

Sten Olmre (TTÜ KK)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 17,4 punkti, 5,5 lauapalli, 4,5 resultatiivset söötu

TTÜ üks tänavustest veduritest Olmre on tegemas oma läbimurdehooaega - veel mullu Kalev/Cramos vaid üksikuid mänguminuteid saanud habemik on TTÜ ridades leidnud oma hea mineku ning on mõnes mõttes KML-i kõige universaalsem mängumees - korvisöötude arvestuses kogu liiga peale neljas pallur võtab samal ajal ka peaaegu kuus lauapalli mängus. Kui keegi on Eesti liiga James Harden, siis on see just Sten Olmre!

Rasham Suarez Foto: Siim Solman

Rasham Suarez (Rapla Avis)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 10,1 punkti, 3,5 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu

Hoolimata sellest, et puertoricolane on Rapla meeskonnas vahetusmängija rollis, on ta siiski Aivar Kuusmaa igapäevameeskonna jaoks väga oluline lüli ja seda just rünnakul. Tuttavasse rolli saab Suarez sisse sujuda ka Tähtede mängul - kui lausa viis Rapla meest kuuluvad algrivistustesse, siis 24-aastane tagamees saab oma ründearsenali rahvale näidata vahetusest sekkudes.

VALGE MEESKOND (Aivar Kuusmaa):

Norman Käbin Foto: Siim Solman

Norman Käbin (Pärnu Sadam)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 9,3 punkti, 3,6 lauapalli, 4,6 resultatiivset söötu

Meistriliiga parim vaheltlõikaja (1,9 mängus) Käbin on sel hooajal Pärnu Sadama ridades tõusnud tähtsamasse rolli ning selle mõnuga omaks võtnud. Hetkeseisuga on pärnakad liigas saanud rohkem võite kui kaotusi ning Käbini panus on kõige selle juures olnud kenasti märgatav.

Mandell Thomas Foto: Karli Saul

Mandell Thomas (Tartu Ülikool)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 13,3 punkti, 3,4 lauapalli, 3,9 resultatiivset söötu

Tartu meeskonna tagaliini ainus tänavune leegionär Thomas on enda peale võtnud lisaks skooritegemisele ka mängujuhtimise ning paistnud sealjuures silma eriti täpse käega - Martin Dorbeku ja Sten Soku järel on Thomas kogu liiga üks täpseima käega kaugviskajaid, tabades kaare tagant lausa 47-protsendilise täpsusega.

Kristo Saage Foto: Madis Veltman

Kristo Saage (TLÜ/Kalev)

Keskmised näitajad Alexela KML-is: 13,9 punkti, 3,9 lauapalli, 3,5 resultatiivset söötu

Keset hooaega Valga särgi TLÜ/Kalevi oma vastu vahetanud Saage on Tallinna meeskonna ridades saanud sisse uue hoo ning on kalevlaste eest teinud isegi märksa paremaid statistilisi numbreid kui tema kogu hooaja keskmised näitajad reedavad. 31-aastane tagamees on endiselt võimeline väljakul heas mõttes põlema minema - kas näeme mõnda kuulsat Saage viskekontserti ka Saku Suurhallis?

Suur korvpalliõhtu Tähtede mäng, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab Saku Suurhallis 16. veebruaril kell 18.30. Piletid vingele kossushowle on müügil Piletilevis.

Tähtede mängu nimitoetaja on Utilitas, partneriteks G4S, Triobet, Maks & Moorits, AJ Tooted, Tallinna linnavalitsus, TV6 ja Sportland.