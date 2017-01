Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu rahvahääletusel tegi oma valiku algviisikute osas kokku 27315 korvpallihuvilist, kellest koguni 32% (8735) andsid oma hääle Rapla Avise tsentri Thomas van der Marsi poolt. See tegi temast ülekaalukalt kõige rohkem hääli saanud palluri – keegi teine ei ületanud isegi 7000 piiri.

Rapla meeskonnas teist hooaega palliv van der Mars teadis küll, et ta oli hääletajate seas populaarne, kuid nii suur ülekaal tuli mehele endalegi üllatusena.

„Ma ei teadnudki, et neid hääli oli nii palju! Mul on tõesti suur au, et nii paljud inimesed minu valisid,“ rääkis Rapla hiiglane. „Ma pole kunagi varem millestki sellisest osa saanud, nii et ootan Tähtede mängu väga!“

Meistriliigas pakub hollandlane tänavu lausa pööraseid statistilisi numbreid – keskmiselt üle 20 punkti ja 14 lauapalli mängus! „Kui ma mängin, ei mõtle ma selliste asjade peale – üritan lihtsalt aidata meeskonnal võita. Lisaks ei ole meil praegu väga palju mängijaid võtta, nii et olen palju platsile saanud. Aga praegu lähevad asjad tõesti hästi,“ tõdes sügisel ühes mängus koguni 24 lauapalli maha võtnud vägilane.

Kas hollandlasel on Tähtede mänguks varus ka midagi erilist? „Mine sa tea - võib-olla teen tavapärasest mõned venitusharjutused rohkem ja näitan oma pealtpanekuid!“

Van der Mars kuulub valgesse võistkonda, mille treeneriks on just nimelt Rapla loots Aivar Kuusmaa. „Tean treenerit hästi,“ muigas 26-aastane tsenter. „Räägime omavahel alati palju, nii et olen kindel, et meil läheb hästi.“

Lisaks van der Marsile kuuluvad Kuusmaa tiimi BC Kalev/Cramo mees Demonte Harper, Tartu Ülikooli äär Janari Jõesaar ning kaks võistkonnakaaslast Raplast - Karl Johan Lips ning Martin Paasoja.

Oma Tähtede mängu meeskonnast tõi van der Mars eriliselt välja Kalevi tagamängija Harperi, kellega koos pallimist ta juba ootab. „Kui me Kaleviga mängime, valmistab ta meile alati palju probleeme, nii et olen õnnelik, et saame seekord ühes tiimis olla!“