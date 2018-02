TÄHTEDE MÄNG: Ekspress Meedia ja Alexela tanklapoed toovad enne Eesti vs Läti matši müügile võileiva- ja spordijoogikombo

16. veebruaril toimub Tallinnas Saku Suurhallis Alexela Korvpalli Meistriliiga ja Läti Olybeti liiga vaheline Tähtede Mäng. Alexela on korvpalli pikaajaline toetaja ja alates 1.veebruarist kuni ürituseni on tanklapoodides müügil toidukombo: võileib ja funktsionaalne spordijook, mis sobivad ideaalselt treeningul nautimiseks.

Komplekt saab olema müügil alates veebruari algusest kõigis Alexela tanklapoodides. Poed leiab üles Alexela kodulehelt!

Võileiva puhul on tegemist tervisliku, kõrge kaera- ja seemnesisaldusega leivakesega, millel vahel klassikaline täidis singi- ja juustuviiludest ning värskest salatist. Igas mõttes toekas aga samas tervislik pala tanklast kaasahaaramiseks suure nälja korral või väikeseks eineks. Eriti maitsev, kui lasta see tanklateenindajal ka soojaks teha.

Nutramino HEAT BCAA ei ole aga mitte ainult energiajook! See on funktsionaalne jook, millel on suur kofeiinisisaldus, 2,5 g BCAA'd ja 13 erinevat muud koostisosa, millest 8 on vitamiinid. Jook ei sisalda absoluutselt suhkrut ega ka muid magusaineid. Spordijook põhineb unikaalsel valemil ja baseerub võimsa toitainete, tauriini, kofeiini ja vitamiinide kombinatsioonil, mis suurendab energiat kehas nii enne trenni, trenni ajal ning ka peale pingutust. Maitsva joogi kofeiinisisaldus tagab, et fookus säilib kogu treeningu või muu tegevuse vältel.

Kahte toodet kokku pannes arvestas Alexela nii sportlaste kui ka spordiarmastajate vajadustega ning valisid jõudu andvad ning sooritusvõimet toetavad tooted.

Eesti vs Läti korvpalliliigade Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia.