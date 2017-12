TÄHTEDE MÄNG: Eesti vs Läti liiga korvpallipeo laulab kuumaks Tanel Padar

Järgmise aasta 16. veebruaril Saku suurhallis Eesti ja Läti korvpalliliiga tähtede mängul lahutab tuhandete inimeste meelt Tanel Padar koos oma bändiga.

Kui tänavusele tähtede mängule valisid meeskondade peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe esinejateks Shanoni ning Koit Toome, siis Läti staaridega kohtumise ajal on platsil Eesti ainuke Eurovisioni võitja Tanel Padar.

Tanel, ta bändiliikmed ning tiim on kõik üsna suured korvpallifännid, neid näeb tihti ka mänge jälgimas ja tähtede mängul esinemist oodatakse põnevusega.

"Puberteedieas sai ise palju kossu mängida ja mitu korda nädalas trennis käidud," räägib Tanel.

"Kõik vahetunnid möödusid kooli võimlas sopsu visates. Selle aja tipphetk oli kindlasti Kalevi ja Haljala mansade kohtumine kohalikus võimlas. Mäletan, et selleks puhuks pandi korvidele uued võrgud, kuhu pallid pidevalt kinni jäid. Mängu ajal hakkas üks kohtunik tooli korvi alla vinnama, et võrku kääridega lahti lõigata. Aga sekkus Karavajev, kes põhimõtteliselt kannad maas selle toimingu teostas. Tolleaegsete tippude nägemine kodusaalis on tänaseni hästi meeles."

Tanali lauluvalik on veel lahtine, kuid ei saa välistada, et tähtede mängu ajal saab kuulata midagi ka Taneli eile avaldatud esimselt soolo-minialbumilt "Parem veelgi" või singlit "Soovin head".

Lisaks tähtede mängule ja Tanel Padari esinemisele, näeb Saku hallis ka kahe riigi osavamaid kaugviskajaid, pealtpanijaid ja osavusvõistlusel kaasalööjaid.

Tähtede mäng on Saku suurhallis 16. veebruaril 2018, hääletus Eesti liiga tähtede valimiseks käib SIIN.

Pileteid aasta ühele oodatumale korvpallipeole saab osta SIIT.