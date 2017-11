TÄHTEDE MÄNG | Eesti-Läti korvpalli vastasseis on pakkunud pinget juba 100 aastat. Ja intriig on jätkuvalt õhus!

Korvpall, Eesti vs Läti 2015 EM-il Foto: Karli Saul

Kõik korvpallifännid on kindlasti juba kursis, et tuleva aasta 16. veebruaril leiab Saku suurhallis aset naabrite vaheline, erilise alatooniga, korvpallilahing. Eesti ja Läti meistriliiga Tähtede Mäng, mille sarnast vähemalt siinmail varem peetud pole. Intriig on õhus - kes ikka naabritele kaotada tahab!?