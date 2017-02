Viimaks on see päev käes - Alexela korvpalli meistriliigas peetakse juba täna õhtul suur Tähtede mäng, kus platsil saavad oma oskusi näidata koduse liiga parimad pallurid. Lisaks vingele kossumängule peetakse Saku Suurhallis erinevaid korvpalliteemalisi võistlusi, väljakutseid ja mõõduvõtmisi ning üles astuvad armastatud Eesti artistid.

Uksed avatakse külalistele kell 17.45 ning üritusteprogrammiga tehakse algust juba kell 18.15, kui toimub isade-emade ja tütarde-poegade osavusvõistlus. Delfi TV ja TV6 otseülekanne algab kell 18.25, kogu üritust kajastame jooksvalt ka otseblogi vahendusel.

Tähtede mäng Raul Ojassaar: Neljas veerandaeg on samal ajal käima läinud ning mäng jätkub punkt-punkti heitluses. Raul Ojassaar: Bulvuris ei saa oma kolmanda sooritusega hakkama ning Mark Tollefsen on pealtpanekuvõistluse võitja! Raul Ojassaar: Tollefsen saab sellega hakkama! Lisavoor! Raul Ojassaar: Bulvuris hüppab üle Jõesaare ning surub kahe käega palli korvi! Taas 30! Tollefsenil on nüüd ideaalset sooritust vaja... Raul Ojassaar: Tollefsenilt veel üks 30! Raul Ojassaar: Bulvuris laseb küll 30 sekundit täis, kuid teeb seejärel koostöös Žvigursiga 30-punktilise pealtpaneku! Raul Ojassaar: Janari Jõesaar lepib finaalis karlmalone'iliku käsi-pea-küljes pealtpanekuga, mis toob talle 17 punkti. Raul Ojassaar: Mark Tollefsen viib päeva esimese 10-10-10 dongiga ennast finaali! Jalge vahelt läbi ning jõuga läbi rõnga! Raul Ojassaar: Kask paraku viigilahutajal ebaõnnestub. Raul Ojassaar: Mustaks hobuseks on lätlane Renars Bulvuris, kes teenis oma soorituse eest 27 punkti ning koha finaalis. Kuna finaali pääseb kolm meest, saavad kolm 26-punkti pallurit (Kask, Žvigurs, Tollefsen) ühe võimaluse viigilahutajaks. Raul Ojassaar: Janari Jõesaar - 27 punkti! Raul Ojassaar: Kalevlane Mark Tollefsen - 26 punkti! Raul Ojassaar: Võrkpallur Karli Allik teenib sooja aplausi ja 23 punkti! Raul Ojassaar: Ivars Žvigursi lennukas donk teenib 26 silma ning sellega läheb Valga mees liidriks! Raul Ojassaar: Tõnis Peil lendab üle tantsutüdrukute ning teenib sellega 23 punkti. Raul Ojassaar: Taavi Jurkatamm - 22 punkti. Raul Ojassaar: Karl-Martin Kask - 26 punkti! See oli juba mehemõõtu pealtpanek! Raul Ojassaar: Tiit Talumaa - 22 silma. Raul Ojassaar: Aleksander Kaabermalt 18 punkti vabaviskejoone-pealtpaneku laadse soorituse eest. Raul Ojassaar: Hendrik Eelmäe on esimene üritaja ning närvid saavad temast võitu - vaid neli punkti žüriilt. Raul Ojassaar: Aga nüüd - suurejooneline pealtpanekuvõistlus! Raul Ojassaar: Koit Toome tõmbas rahva käima! Raul Ojassaar: Kolmas veerandaeg lõppenud - sinised juhivad 107:102, Veidemanilt resultatiivseimana 26 punkti! Raul Ojassaar: Kolmas veerandaeg algas! Raul Ojassaar: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/tahtedemang/video-maailmameister-jaan-roose-esines-tahtede-mangul-maa-ja-taeva-vahel?id=77258518 Raul Ojassaar: Närvid ei lasknud kummalgi mehel viimast kolmest küll esimestel katsetel sisse panna, kuid Sander Viilup on lõpuks 2017. aasta Skills Challenge'i võitja! Raul Ojassaar: Rain Veideman teeb küll Mandell Thomasele ära, kuid aeg jääb Viilupile ja Sutile alla - seega tuleb finaal just nende vahel! Raul Ojassaar: Valmo Kriisa alistab küll Gregor Ilvese, kuid aeg ei ole samuti kiita. Raul Ojassaar: Teises paaris teeb Saimon Sutt tuule alla Kristo Saagele. Kolmandast paarist (Carlos Jürgens, Siim-Markus Post) edasipääsejat ei tule. Raul Ojassaar: Esimene paar - Sander Viilup paneb 19,17-ga maha väga kõva märgi! Kristjan Kroos jääb talle alla. Raul Ojassaar: Vaheaeg pole aga sugugi puhkamiseks - nüüd selgitatakse Skills Challenge'il välja meistriliiga kõige osav mängumees! Raul Ojassaar: Poolaeg - Kuusmaa valged 68, Kullamäe sinised 64! Raul Ojassaar: https://www.facebook.com/delfisport/videos/1487969811213108/ Raul Ojassaar: Teine veerandaeg mängust on samal ajal käima läinud. Raul Ojassaar: Saage ei suuda enamaga vastata - temalt 19 punkti ning Janari Jõesaar on tänase viskevõistluse võitja! Raul Ojassaar: Janari Jõesaarelt finaalis esimene kõva märk maha pandud - 22 punkti! Raul Ojassaar: Janari Jõesaar röövib Kriisalt finaalikoha - 19 punkti! Raul Ojassaar: Demonte Harper jääb ainult kaheksa punkti peale. Raul Ojassaar: Sven Kaldre - 15 punkti. Raul Ojassaar: Valmo Kriisa läheb hetkeseisuga Saage järel finaali - 17 punkti! Raul Ojassaar: Sten Saaremäel jääb 8 silma peale. Raul Ojassaar: Ron-Arnar Pehka - 14 punkti. Raul Ojassaar: Saimon Sutt - 16 punkti. Raul Ojassaar: Kristo Saage on aga juba täiesti teisest klassist - 23 punkti! Raul Ojassaar: Risto Puur - 12 punkti. Raul Ojassaar: Esimesena Kerr Kriisa - 11 punkti. Raul Ojassaar: Ja nüüd - viskevõistlus! Raul Ojassaar: Slackliner Jaan Roose pakkus publikule ülivinge etenduse! Raul Ojassaar: Esimene veerandaeg lõppenud - Kuusmaa valge tiim juhib 34:32! Raul Ojassaar: Mäng läks käima! Raul Ojassaar: Platsis on ka sinised mehed! Raul Ojassaar: Valge meeskond on väljakul! Raul Ojassaar: Kohe-kohe on meeskonnad väljakule tulemas! Raul Ojassaar: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/tahtedemang/tahtede-mang-korvpallistaare-hakkavad-ohjama-need-kolm-vilemeest?id=77255150 Raul Ojassaar: Kohale jõudis ka korvpalliliidu president Jaak Salumets, kes sai tervituseks sooja käepigistuse Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetajalt Urmo Soonvaldilt. Raul Ojassaar: Järgmisena on kavas fännidevaheline korvpalli trips-traps-trull. Raul Ojassaar: Esimesena astuvad suurele platsile isad koos poegade-tütardega. Toimub väikestviisi viskevõistlus. Raul Ojassaar: Rahvas on tasapisi Saku Suurhalli tribüüne täitmas ning mängijate käed juba sügelevad! Raul Ojassaar: Tere õhtust! Kauaoodatud päev on lõpuks käes ning Alexela korvpalli meistriliiga Tähtede mängu üritus on peagi algamas!

Tähtede mängule on viimased piletid saadaval Piletilevis.

Kell 18.23 astuvad platsile fännid - just siis toimub poolehoidjate trips-traps-trulli võistlus.

Kell 18.30 tulevad ükshaaval platsile aga juba Alexela KML-i tähed ning suur showõhtu võib alata. Enne esimest veerandaega esinevad ka meeskondade peatreenerite Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe poolt valitud artistid - ansambel Shanon ja Koit Toome.

Avaveerandi lõppemise järel, orienteeruvalt kell 19.06 saavad kohalolijad oma silmaga näha slackline'i maailmameistri Jaan Roose etteastet, kes teeb peadpööritavaid trikke otse publiku peade kohal.

Roose kangelastegude järel peetakse kümne osaleja vahel maha viskevõistlus. Kõigil osalejatel on aega täpselt üks minut, et viiest erinevast kohast teele saata kokku 25 kaugviset. Strateegiist vürtsi lisab võistlusele moneyball'i reegel - nimelt saavad kõik võistlejad valida ühe koha viiest, kust tehtud visked annavad ühe punkti asemel kaks, lisaks on kaks punkti andev moneyball ka iga viskekoha viimaseks palliks.

Esimese ringi kahe parima vahel peetakse seejärel maha finaal, kus selgub Tähtede mängu parim kaugviskaja.

Tähtede mäng Foto: Andres Putting





Viskevõistluse osalejad:

1. Kerr Kriisa (BC Tartu/Salva U18)

2. Risto Puur (TTÜ KK)

3. Kristo Saage (TLÜ/Kalev)

4. Saimon Sutt (Pärnu Sadam)

5. Ron-Arnar Pehka (G4S Noorteliiga)

6. Sten Saaremäel (Rakvere Tarvas/Palmse Metall)

7. Valmo Kriisa (BC Valga-Valka/Maks & Moorits)

8. Sven Kaldre (Rapla Avis)

9. Demonte Harper (BC Kalev/Cramo)

10. Janari Jõesaar (Tartu Ülikool)

Viskevõistluse järel peetakse Tähtede mängu teine veerandaeg ning kohtumise poolajal - orienteeruvalt algusega kell 19.45 - alustatakse õhtu teise suure võistlusega, Skills Challenge'iga, kus selgitatakse välja meistriliiga kõige osavam korvpallur.

Skills Challenge'il osalejatel tuleb läbida väljakule üles seatud rada, mis nõuab atleetidelt lisaks kiirusele ka söödu- ning visketäpsust. Võitjaks osutub see, kes raja läbib ning seejärel kõige kiiremini kaugviske sisse viskab. Sarnaselt viskevõistlusele peetakse ka Skills Challenge'il esimese vooru kahe kiireima vahel superfinaal.

Tähtede mäng Foto: Madis Veltman

Skills Challenge'i osalejad:

1. Kristjan Kroos (BC Tarvas/Rakvere SK U14)

2. Sander Viilup (TTÜ KK)

3. Kristo Saage (TLÜ/Kalev)

4. Saimon Sutt (Pärnu Sadam)

5. Carlos Jürgens (G4S Noorteliiga)

6. Siim-Markus Post (Rakvere Tarvas/Palmse Metall)

7. Valmo Kriisa (BC Valga-Valka/Maks & Moorits)

8. Gregor Ilves (Rapla Avis)

9. Rain Veideman (BC Kalev/Cramo)

10. Mandell Thomas (Tartu Ülikool)

Osavusvõistluse järel peetakse maha Tähtede mängu kolmas veerandaeg, misjärel tuleb publiku ette üks õhtu oodatumaid sündmusi - pealtpanekuvõistlus. Kõigil osalejatel on esimeses voorus võimalus oma oskusi näidata ühe sooritusega, kaks paremat pääsevad seejärel finaalringi, kus saavad teha veel kaks pealtpanekut.

Pealtpanekuvõistluse žüriis on seekord räppar Genka, Tartu Rocki legend Tanel Tein ning Rapla korvpalli suurkuju Andre Pärn.

Viskevõistlus Kalev 25 üritusel Foto: Andres Putting

Pealtpanekuvõistlusel osalejad:

1. Hendrik Eelmäe (BC Tartu/Salva U18)

2. Aleksander Kaaberma (TTÜ KK)

3. Tiit Talumaa (TLÜ/Kalev)

4. Karl-Martin Kask (Pärnu Sadam)

5. Taavi Jurkatamm (G4S Noorteliiga)

6. Tõnis Peil (Rakvere Tarvas/Palmse Metall)

7. Ivars Žvigurs (BC Valga-Valka/Maks & Moorits)

8. Karli Allik (Tallinna Selveri võrkpallur)

9. Mark Tollefsen (BC Kalev/Cramo)

10. Janari Jõesaar (Tartu Ülikool)

Seejärel peetakse Tähtede mängu neljas veerandaeg, mille lõpu järel pole aga kohtumise võitja veel selgunud - lõppskoor selgitatakse välja peatreenerite vahelisel viskevõistlusel!

Nii Kullamäe kui Kuusmaa peavad oma kossuketsidelt tolmu maha pühkima, sest just nende visketäpsus otsustab lõpuks Tähtede mängu võitja. Mõlemad saavad sarnaselt mängijate viskevõistlusele visata viiest kohast kokku 25 viset, kusjuures kehtib ka eelnevalt tutvustatud moneyball'i reegel. Viskamist alustab nelja veerandaja järel kaotusseisus oleva tiimi peatreener.

Kuusmaa ja Kullamäe visete järel antakse üle võidukarikas ning valitakse ka mängu kõige väärtuslikum mängija, kellele antakse eraldi üle MVP auhind. Ürituse orienteeruvaks lõppajaks on 21.05.

Skills Challenge'i rada Saku Suurhallis Foto: Kert Saarma

Tähtede mängu võistkondade koosseisud:

VALGE meeskond (peatreener Aivar Kuusmaa, abitreener Hendrik Toompere jr):

Thomas van der Mars (Rapla Avis)

Demonte Harper (BC Kalev/Cramo)

Janari Jõesaar (Tartu Ülikool)

Karl Johan Lips (Rakvere Tarvas/Palmse Metall)

Martin Paasoja (Rapla Avis)

***

Carlos Jürgens (G4S Noorteliiga)

Erik Keedus (BC Kalev/Cramo)

Mandell Thomas (Tartu Ülikool)

Kristo Saage (TLÜ/Kalev)

Kristjan Voolaid (Rapla Avis)

Mark Tollefsen (BC Kalev/Cramo)

Domagoj Bubalo (Pärnu Sadam)

SININE meeskond (peatreener Gert Kullamäe, abitreener Henrik Kalmet):

Mickell Gladness (BC Kalev/Cramo)

Janar Talts (Tartu Ülikool)

Domen Bratož (Rapla Avis)

Rain Veideman (BC Kalev/Cramo)

Indrek Kajupank (Rapla Avis)

***

Sten-Timmu Sokk (Tartu Ülikool)

Sten Olmre (TTÜ KK)

Rasham Suarez (Rapla Avis)

Saimon Sutt (Pärnu Sadam)

Taavi Jurkatamm (G4S Noorteliiga)

Ivars Žvigurs (BC Valga-Valka/Maks & Moorits)

Reinar Hallik (Pärnu Sadam)