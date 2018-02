Läti-Eesti korvpalli tähtede mängu suurfavoriit on Eesti

Täna Saku suurhallis peetava Eesti-Läti korvpalli tähtede mängul peab ennustusportaal OlyBet tugevaks favoriidiks Eesti tähtede tiimi.

OlyBeti ennustuste juht Vladimir Dratsjov selgitas, et Eesti meeskond on tänavu paremini komplekteeritud ja mäng peaks olema veidi tõsisem, kui tavalised all-star mängud, sest mängus on rahvuslik uhkus. “Nii on ka Läti tähtede meeskonna normaalaja võidukoefitsient OlyBetis pea 2,5 korda kõrgem Eesti tiimist,” märkis Dratsjov.

Normaalajal on võidu koefitsient Läti tähtede meeskonnal 3,27 ning Eesti tiimil 1,39. Viigi puhul makstakse panused välja 16-kordselt.

Täna Saku suurhallis toimuvas tähtede mängu, kus vastamisi on Eesti ja Läti korvpalliliigade tähed. Tähtede mängu algviisikud selgusid rahvahääletuse tulemusena. Läti ja Eesti korvpalli meistrite liiga edukamate klubide peatreenerid moodustasid treenerite trio, kes valisid meeskonda ka ülejäänud 7 mängijat.

Rahva häälte põhjal pääsesid Eesti liiga algviisikusse Isaiah Briscoe, Janar Talts, Kristjan Kangur, Cedric Simmons ja Janari Jõesaar. Viimase vigastuse tõttu pääses esiviisikusse Saimon Sutt. Treenerite valikusse kuulusid Bamba Fall, Kristo Saage, Egert Haller, Indrek Kajupank, Devonte Upson, Sten Olmre, Mihkel Kirves. Jokkerina lisandus meeskonda Dominique Hawkins. Eesti meeskonda juhendavad Donaldas Kairys, Kristaps Zeids ja Priit Vene.

Läti algviisikusse kuuluvad Aigars Škele, Edgars Jeromanovs, Roberts Freimanis, Kristaps Miglinieks ja Juris Aleksejevs. Treenerite valikusse mahtusid Alex Perez, Mārcis Vītols, Toms Leimanis, Haralds Kārlis, Linards Jaunzems, Mareks Mejeris ja Viktors Iļjins. Jokkeriks valiti Jānis Kaufmanis. Meeskonna treenerid on Robert Štelmahers, Jānis Gailītis ja Martins Gulbis.