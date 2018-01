FOTOD JA VIDEO | Tähtede mängu treenerid avaldasid Eesti liiga koosseisu kõik mängijad. Vaata, kes pääsesid punti!

Täna toimunud Eesti - Läti korvpalliliigade Tähtede mängu pressikonverentsil selgus meeskond, kes 16. veebruaril Saku suurhallis Alexela Korvpalli Meistriliiga koosluse eest lahingusse astuvad.

Juba varem avalikustati, et rahva häälte põhjal pääsesid Eesti liiga algviisikusse Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe, Janar Talts, Kristjan Kangur ja Cedric Simmons.

Eesti liiga tähtede tiimi juhendab seekord treenerite trio Donaldas Kairys, Kristaps Zeids ja Priit Vene, kes avalikustasid täna ülejäänud seitse mängijat, kes samuti Eesti liiga tähtede tiimi veebruari keskel esindavad.

Kogu Eesti liiga koosseis: Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe, Kristjan Kangur, Cedric Simmons (kõik Kalev/Cramo), Janar Talts (Tartu), Bamba Fall, Kristo Saage (mõl Kalev/TLÜ), Egert Haller (Valga-Valka), Indrek Kajupank, Devonte Upson (mõl Rapla), Sten Olmre (TTÜ), Mihkel Kirves (Pärnu).

Priit Vene selgitas, kuidas meeskond kokku pandi: "Valisime just need nimed, kes ka platsil midagi näitavad. Kui valik tehtud, hakkasid pakkumised-läbirääkimised pihta."

Kõik kolm treenerit rõhutasid, et nende jaoks oli esmatähtis kõigi Alexela KML-i meeskondade esindatus. Teise kriteeriumina arvestati mängijate hooaja esimese poole esitusi. "Üritame anda endast parima, et publikule pakkuda head elamust. Siin meeskonnas on need mehed, kes hooaja esimesel poolel kõige rohkem särasid," märkis Kairys.

Iga treener sai ka paari sõnaga seitset koosseisu valitud meest iseloomustada. Huvitava põhjuse Egert Halleri valimisele andis tema treener Zeids: "Ta on meie kõigi jaoks sel hooajal olnud suur üllatus. Ta tuli meile Kalev/Cramo pingilt ja kohe Tähtede mängu koosseisu! Tema parim omadus on tema tööeetika - ta on tund enne treeningu algust saalis ja lahkub tund pärast harjutuskorra lõppu. See raske töö on ära tasunud ja nii ta siia sattus."

Ühtlasi saime teada, et Rapla Avis Utilitase 29-aastane ääremängija Indrek Kajupank "võeti tiimi noorte meeste ohjeldamiseks". "Tema kogemused ja staaž on vajalikud kõikide liinide vahele balansi loomiseks. Eelmisel aastal jäi tal Tähtede mäng vigastuse tõttu veidi õnnetuks. Sel aastal on tal hea võimalus kaotatu tasa teha," sõnas Vene.

Zeids lisas ühtlasi, et Sten Olmre võtmine punti oli tema idee: "Ta viskas alles meie vastu 30 punkti, sellepärast ma ta ka valisin!"

Eesti ja Läti liiga staaride vaheline Tähtede Mäng toimub 16. veebruaril Saku suurhallis kell 18.

Pressikonverents on nüüd järelvaadatav!