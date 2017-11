DELFI VIDEO | Korvpalli Tähtede Mängu õhtujuht: loodetavasti on saalis Läti fänne rohkem kui eestlasi

2018. aasta 16. veebruaril toimub teist aastat järjest korvpalliliiga Tähtede Mäng, kus Delfi ja Eesti Päevaleht kui peakorraldajad koos korvpalliliiduga toovad Saku Suurhallis platsile koduliiga ja naabrite säravamad tähed.

Tähtede Mäng on meelelahutuslik kogupereshow, kus kohtuvad Eesti Alexela korvpalli meistriliiga ja Läti Olybeti liiga staarid. Mängu vaheaegadel on kavas osavusvõistlused, kus selgub parim pealtpanija, osavaim skills challange-raja läbija ja edukaim kaugviskaja.

Eesti ja Läti korvpallifännid saavad ka tänavu meeskonna ise komplekteerida, hääletus algab 1. detsembril.

"Ma loodan, et saalis on rohkem Läti fänne kui eestlasi, aga mõistagi ma vaid unistan. Kindlasti on eestlasi rohkem, aga polegi vahet. Isegi kui lätlasi on vaid kolm või viis, siis nad suudavad areenil kõva lärmi teha," rääkis korvpallishow üks õhtujuhtidest, lätlane Sandis Miltovics Delfi TV-le.

Pileteid üritusele saab osta Piletilevist.