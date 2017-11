DELFI VIDEO | Edgars Šneps: Tähtede Mängule otsitakse üle maailma uut lähenemist

Loetud päevade pärast algab Eesti ja Läti korvpalliliiga ühise Tähtede Mängu algviisikute hääletus. Seoses 16. veebruari korvpallišõuga viibis Tallinnas kiirvisiidil Läti korvpalliliidu peasekretär Edgars Šneps, kes jagas Delfiga omapoolset nägemust ühisest ettevõtmisest.

"Üle maailma otsitakse Tähtede Mängule uut lähenemist. Sama probleemi ees on nii Läti liiga kui NBA. Kui Eesti pool pakkus ühist ettevõtmist otsustasime ühineda. Nägime selles võimalust anda Tähtede Mängule uut sisu, lähendada riike, lähendada korvpallialaseid suhteid. Arvestades meie ajaloolist läbikäimist, kui palju Läti korvpallureid on mänginud Eestis ja vastupidi, siis tasub uut formaat kindlasti katsetamist," oli Šneps ürituse toimumise osas lootusrikkalt meelestatud.

Ühtlasi kirjutati eilse Eesti-Suurbritannia MM-valikmängu vaheajal alla Tähtede Mängu kolmepoolne leping, kus osapoolte esindajatena signeerisid leppe Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ning tema Läti kolleeg Edgars Šneps.

Kas koostööleppe raames sai ka paika, et 2019. aastal toimub Tähtede Mäng Lätis? "See ei ole veel otsustatud. Aga kui me tõesti suudame Eesti-Läti vastasseisuga tõsta ürituse uuele tasemele, siis on üsna suur võimalus, et 2019. aasta Tähtede Mäng leiab aset Lätis," vastas Šneps.