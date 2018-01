DELFI VIDEO | Donaldas Kairys: kui oleks minu teha, läheksin Tähtede mängule täiega panema

BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys on üks kolmest treenerist, kes 16. veebruaril Saku suurhallis Eesti meistriliiga tähed Läti staaride vastu saadab. Kas sellest tuleb tõsine andmine või pigem lõbus sõumatš?

"Kui see oleks minu teha, siis tuleks tõsine andmine. Aga peame treeneritega maha istuma ja arutama. Eks näis, kui võitluslikuks seal minnakse. Kindlasti kujuneb sellest ilus spektaakel," lausus Kairys Tähtede mängu pressikonverentsil.

Kairyse kõrval võtavad treeneripingil koha sisse Tartu Ülikooli loots Priit Vene ja Valga-Valka/Maks&Mooritsa juhendaja Kristaps Zeids. Eesti ja Läti liiga esiviisikud valiti välja fännide hääletuse tulemusena, ülejäänud seitse meest said treenerid punti lisada.

Eesti liiga tähed: Janari Jõesaar, Isaiah Briscoe, Kristjan Kangur, Cedric Simmons (kõik Kalev/Cramo), Janar Talts (Tartu), Bamba Fall, Kristo Saage (mõl Kalev/TLÜ), Egert Haller (Valga-Valka), Indrek Kajupank, Devonte Upson (mõl Rapla), Sten Olmre (TTÜ), Mihkel Kirves (Pärnu).

Läti OlyBet liiga algviisikusse valiti Aigars Škele (Venstpils), Edgars Jeromanovs (BK Jurmala), Roberts Freimanis (Valga-Valka/Ventspils), Kristaps Miglinieks (Valga-Valka) ja Juris Aleksejevs (Jekapbils), ülejäänud koosseisu moodustavad Alex Perez (Riia VEF), Mārcis Vītols (BK Ogre), Toms Leimanis (Liepaja Betsafe), Haralds Kārlis (Jūrmala), Linards Jaunzems (Latvijas Universitāte), Mareks Mejeris (Riia VEF) ja Viktors Iļjins (Valmiera/ORDO).

"Neil on palju häid mängijaid," iseloomustas Kairys vastast. "Nad hakkavad kindlasti palju viskama, eriti kaugelt."

Kairys on varem osalenud elus vaid ühel Tähtede mängul üheksa aastat tagasi, kui leedukas oli oma esimeses peatreeneriametis Riia ASK juhendaja. "See oli Läti liiga tähtede mäng. Oli lõbus õhtu. Visati palju punkte. See Tähtede mäng on aga erinev. Väga huvitav formaat. Olen põnevil ja loodan, et näitame head korvpalli," lisas Kairys.