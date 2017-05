U18 meistrite treener Raido Rebane: edu on tulnud tänu kogemusele Saku I liigas

Täna Jüri Spordihoones peetud G4S Noorteliiga U18 noormeeste medalid andis üle Eesti korvpallikoondise liidreid Siim-Sander Vene. Pärast auhinnatseremooniat andsid kommentaare mõlema meeskonna - Tartu/Salva ja KK Viimsi/Kesklinna KK peatreenerid.

Tänane finaalmäng lõppes Tartu võiduga 69:61 (32:25).

Valdo Lips, hõbedase Viimsi klubi peatreener: "Ülearu kurb ei ole. Aga võttes arvesse omavahelisi mänge hooaja sees, oleks siiski ihanud võita. Heameelt teeb eriliselt see, kuidas poisid võitlesid, ükskõik mis seis oli. Supermäng ses mõttes. Müts maha poiste ees. Eks võistkonnavaim on meil kogu hooaja väga hea olnud. Nii on nauding olla treener!

Mängu alguses sai jalale vigastada Herodes, see avaldas kindlasti mõju. Väga hull tema olukord loodetavasti ei ole. Oliver Suurorg jäi vigadega kimpu, ega teinud oma parimat mängu, kuid vahetusest tulnud mehed olid täna tasemel."

Raido Rebane, Salva/Tartu peatreener: "Viimsi on terve hooaja jooksul näidanud väga head, agressiivset kaitset. Midagi lihtsat pole olnud. Kas ma olen poistega rahul? Kokkuvõttes võin öelda, et olen küll.

Miks Rosenthal ei mänginud mitmes viimases mängus? Meil on selline kokkulepe poistega, et kool on number üks, need asjad peavad olema korras. Hooaja sees oli probleeme ka mõne teise poisiga, kuid need on nüüd korras. Et siis selline poliitika, ning sel põhjusel Märt ka eemal on.

Kaotasime karikafinaalis TTÜ-le, kuid tänaseks on poisid enesekindlamad, kogenumad ja seda suuresti tänu mängudele Saku I liigas. Seal tegime korraliku hooaja ja sealt on tulnud ka areng. Ka on suureks abiks olnud Joosep Toome lisandumine treeneripingile, kes sageli töötab pikkadega eraldi, samuti kõik teised meeskonna abijõud."