Tiit Soku kooli poisid krooniti mini-klassi Eesti meistriks

Gert Prantsi hoolealused Tartu korvpallikoolist tegid tugeva neljanda veerandi alguse ja rebisid ette 40:38. Kaitses saadi paar head stoppi ja kui normaalaja lõpuni jäi 2.30 suurendasid Lõvid vahe kuuepunktiliseks (44:38). Tobias Ander Olde vabavisked viigistasid minut enne lõppu kohtumise seisu. Tabavate vabavisetega vastas teisel pool Talis Torn (48:46). Teisel pool tehti taaskord viga ja joonele läks Soku KK Enrico Unt, kes mõlemad ja viigistas seisu. Tartlaste rünnakust ajsa ei saanud ja teisel pool meelitas vea välja Hans Norman Normak, kes pani joonelt kahest kaks (50:48). BC Tartul jäi rünnakuks aega 7,7 sekundit. Mõistetavalt võttis peatreener Prants aja maha. Rünnakust asja ei saanud ja Eesti meistriks krooniti Tiit Soku KK/SK Nord!

Võitjate parimana viskas Marten Alles 14 punkti. Meeskonna parimaks valitud Enrico Unt lisas 11 silma. Finaalturniiri MVP tiitliga pärjati Romel Savi Tartlaste parimana tõi meeskonna parimaks valitud Talis Torn 14 punkti ja seitse lauapalli.

Eesti meistrite peatreener Marko Savi sõnas mängujärgselt, et mõlemal meeskonnal oli täna tahtmist 100%. „Tahtmise taha ei jäänud kummalgi tiimil midagi. Oleme Tartuga mänginud viimase kahe aasta jooksul kuus korda. Võidud on läinud vaheldmisi, kord meile, kord Tartule. Lõpp oli täielik loterii ja mäng oleks võinud minna ükskõik kummale poole.“ Vahepeal seitsme punktiga taha jäänud Tiit Soku KK tuli mängu tagasi resultatiivsete vabavisetega. „Sellises vanuses visata otsustavatel hetkedel 12-st 12 sisse..Hämmastav,“ kiitis Savi hoolealuste visketabavust joonelt. „Oleme üritanud ka kaitse poolt ülikorralikult ajada. Tugev kaitse oli ka täna see, mis meid vee peal hoidis.“

Peatreener Gert Prantsil jätkus BC Tartu Lõvide suunas vaid kiidusõnu. „Väga korralik mäng poistelt, ma olen treenerina väga rahul. Vastastel oli lihtsalt lõpus natuke rohkem jaksu. Hõbemedal on ka ilus medal ja suur tunnustus.“ Pärast mängu sõnas Prants poistele, et ei tohi väga pikalt kurb olla. „Sellised tasavägised mängud võivad minna ükskõik kummale poole.“ Kahe nädala pärast astuvad Lõvid väljakule juba Tartu Basket Cupil.

Noormeeste kolmanda koha kohtumises alistas Rakvere SK/Tarvas eakaaslased Raplamaa meeskonnast tulemusega 60:42.

Raplamaa poisid läksid kiirelt 5:0 juhtima. Esimene veerand lõppes raplakate 19:12 eduseisus. Erilises hoos olid esimesel neljandikul Raplamaa poiss Andrus Kapsi ja Tarvase Markus Harend, kes tõid mõlemad 10 mänguminutiga 8 silma.

Teisel veerandil alustas selgelt teravamalt ja isukamalt Tarvas, kes jõudis kahe ja poole minutiga vaid korvi kaugusele (21:19) ja Karl Ristna vabavisked viigistas seisu. Ristna vedamisel läks Tarvas poolajaks ette 33:22.

Mängu teine pool kulges Rakvere poiste tugeva pressi all. Raplamaa küll võitis kolmanda veerandaja 15:9 ja tuli otsustavaks neljandikuks nelja punkti kaugusele 41:37, kuid viimasel veerandil võttis ohjad enda kätte taaskord Ristna, kes tõi lõpuks 16 mänguminutiga võimsad 32 punkti ja 7 lauapalli!