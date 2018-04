Super! Eesti 3×3 korvpallurid pääsevad noorte olümpiamängudele

Pühapäeval, 1. aprillil läks lukku FIBA 3×3 riikide reiting, mille alusel saab Eesti selle aasta oktoobris Argentinas, Buenos Aireses toimuvatele noorte olümpiamängudele saata nii U18 3×3 noormeeste kui neidude võistkonna.

Noorte olümpiamängudel osalevad mõlemas kategoorias 20 riigi võistkonnad, kuid riike, kes said võistkonna saata mõlemas kategoorias oli vaid seitse – Eesti, USA, Hiina, Ukraina, Venetsueela, Andorra ja korraldajariik Argentiina. Kokku osalevad noorte olümpial 33 riigi korvpallivõistkonnad, vahendab basket.ee.

Eesti U18 3×3 noormehed olid kella kukkumisel maailma reitingus 6. kohal, U18 neiud maailma 5. kohal. Mõlemas kategoorias võistkondade pääsemisel tuli 1. aprilliks olla maailma TOP8 riigi seas.

“Eesti korvpallile on tegemist ajaloolise saavutusega,” ütles Eesti Korvpalliliidu 3×3 korvpalli valdkonna juht Reigo Kimmel, kelle sõnul näitab olümpiaalal mõlemas kategoorias ka noorte olümpiale pääsemine, et Eesti 3×3 korvpall on maailmatasemel.

Järgmine eesmärk on tuua kahe kuu pärast Filipiinidelt toimuvatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt Eestile TOP8 koht, mis garanteerib 3×3 korvpallile Eesti olümpiakomitee toetuse.

Eesti U18 3×3 korvpalli koondised oktoobris Buenos Aireses toimuvatele noorte olümpiamängudele selguvad 11. augustil Tallinnas, Vabaduse väljakul, kus toimub suvise 3×3 tänavakorvpallisarja finaalvõistlus.