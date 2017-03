G4S Noorteliiga U16 vanuseklassis on voor enne turniiri lõppu seis äärmiselt põnev ja tasavägine. Seda eriti poiste osas. Pidada jääb enne play-off'i vaid üks voor.

Kuid ka tüdrukutel on intriigi õhus, sest laupäeval kohtuvad omavahel liiderklubid.

Poiste U16 vanuseklassi mängudest jõudis viimati kahetsusväärselt massidesse mäng Rakveres, kus mäletatavasti kohtumine liiderklubide BC Tarvas/Rakvere SK ja KK Paulus vahel jäi pooleli, kui kohtunike tegevusega rahulolematu Pärnu meeskond lahkus väljakult. (Rakverelt tehniline võit 20:0.). Kuid olgu see tänaseks minevik.

Tabeliseis muutus aga selle ja järgnevate mängudega veelgi tihedamaks. Vahepeal liidriks olnud KK Paulus jäi viimati kodus alla BC Tartu/Salvale 62:93 (!) ning KK Viimsi/Kesklinna KK pidi kodus tunnistama BC Tarvas/Rakvere SK I paremust tulemusega 61:66. Mõlema mängu protokoll on meeskondade poolt sisestamata.

Veel alistas SK RIM/TTÜ KK Sinine Keila KK 78:48 ning BC Raplamaa I võõrsil KK Tallinna 82:67 (J.Kirsipuu 21, E.Toomistu 18).

Sel nädalavahetusel mänge U16 sarjas ei ole. Viimane voor jääb 1. aprilli. Kohtuvad Raplamaa-Paulus, Tarvas-RIM, Tartu-Viimsi ja Keila-KK Tallinn.

Kui Tarvas ja Tartu mõlemad on viimases voorus võidukad, saavad otsustavaks nende omavahelised mängud. Ning need mõlemad on võitnud Tarvas. Muidu on, nagu tabelist näha, korvide vahe pea võrdne.

Süsteem näeb ette, et neli esimest paigutatakse otse veerandfinaali ning neli järgmist (5.-8. koht) lähevad play-off'i avaringis vastamisi teise tugevusgrupi nelja paremaga. See tabel on ka allpool. Seetõttu on oluline, kuidas mängivad viimases voorus Paulus, Viimsi ja Raplamaa. Kaks neist saavad otse veerandfinaali.

Tabeliseis: BC Tarvas/Rakvere SK I, BC Tartu/Salva 10-3, BC Raplamaa I 9-4, KK Paulus, KK Viimsi/Kesklinna KK I 8-5, SK RIM/TTÜ KK Sinine 4-9, Keila KK 2-11, KK Tallinn 1-12.

Teine tugevusgrupp: Jõhvi SK/Toila 12-2, SK RIM/TTÜ KK/TSK, Tartu Palliklubi 10-4, KK Viimsi/Kesklinna KK II, Tiit Soku KK/SK Nord 8-4, Audentese SK 5-9, BC Tartu/Salva II 2-12, SK RIM/TTÜ KK Must 1-13.

Tüdrukutel sündis sedalaadi üllatus, et seni kõik mängud võitnud Tartu Kalev I kaotas kodus, A Le Coq'i Spordihoones eelmisel nädalavahetusel Tallinna Kalevile kogunisti 40:61 (Tartul puudus nende liider Anna-Gret Asi, kes toonud keskmiselt 31 pt mängus), mis andis kogu turniirile uue mõõtkava. Kalevile oli see ühtlasi esimeseks võiduks vahegrupis.

Laupäeval on vastamisi Audentese SK/TSK-Tallinna Kalev ning Pärnu SK-Tartu Kalev I - tegu on liidrite heitlusega. Pühapäeval kohtuvad Pärnu SK ja AUD SK/TSK.

Tabeliseis: Tartu Kalev I 6-1, Pärnu SK 4-2, Audentes/TSK 2-4, Tallinna Kalev 1-6.