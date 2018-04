G4S Noorteliiga mini-klassi tütarlaste Eesti meistriks krooniti Tallinna Kalev

BC Kalev/Cramo peatreeneri Maia Dorbeku sõnul oli nende koosseisust täna puudu kaks võtmemängijat. „Teadsime juba jaanuaris ette, et nad sõidavad ära. Kätlin Kangur on läbi hooaja olnud ikkagi selge vedaja ja täna oli selgelt temast puudus.“ Dorbek lõpetas aga positiivse noodiga: „Mini-klassis on iga medal olulise väärtusega ja hõbeda üle tasub samuti uhke olla!“

Pronks kuulus Tiit Soku Korvpallikooli tüdrukutele

G4S Noorteliiga tütarlaste Mini-klassi kolmanda koha mängus alistas Tiit Soku KK/SK Nord tulemusega 50:31 Tallinna Kalev/KK Tallinna.

Sokud läksid avaveerandi järel juhtima 15:8. Poolajaks suurendasid Mark Uuehendriku hoolealused vahe üheksale, 23:14.

Jõuvahekorrad ei muutunud ka teisel poolajal. Tallinna Kalev/KK Tallinna tüdrukud võitlesid vapralt, kuid ohtlikult lähedale enam ei jõudnud. Pronksmedali võitsid Tiit Soku KK/SK Nord tublid neiud. Võitjate resultatiivsemana tõi võistkonna parimaks valitud Gera Triin Untera 9 punkti ja kuus lauapalli.

Tiit Soku KK/SK Nord peatreener Mart Uuehendrik võttis nädalavahetuse kokku järgmiselt: „Loomulikult oleksime tahtnud finaalis mängida aga see on meie tüdrukute osakonna esimene medal. Neli-viis aastat on selle nimel tööd tehtud ja igaljuhul on see pronks võidetud medal. Loomulikult olen ma väga õnnelik!“