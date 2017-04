G4S Noorteliiga finaalid algavad: Tartus selgitatakse miniklassi meistrid

Kutsume kõiki osa saama korvpalli G4S Noorteliiga miniklassi finaalturniirist, mis peetakse laupäeval-pühapäeval, 23.-24. aprillil Tartus Eesti Maaülikooli spordihoones, Turu tänavas.

Sellega saavad G4S Noorteliiga finaalid niiöelda avatud. Järgmiseks selguvad meistrid U16 vanuses 6.-7. mail Raplas, seejärel U14 vanuses 13.-14. mail Paides ning U18 vanuses 20.-21. mail Jüri spordihoones.

Mängud algavad laupäevaste veerandfinaalidega (vt allpool ajakava), pühapäeval peetakse kohamängud. Meistrid selguvad pärast keskpäeva algavate kohtumistega.

Laupäev 22.04

I väljak

Poisid veerandfinaal kell 12.00 (1) TTÜ/Rae Spordikool vs (8) KK HITO

Poisid veerandfinaal kell 13.30 (3) BC Tarvas/Rakvere SK vs (6) KK Viimsi Must

Tüdrukud poolfinaal kell 15.00 Audentese Spordiklubi vs Tallinna Kalev

Poisid 5.-8. koht kell 16.30 Kaotaja Tarvas-Viimsi vs kaotaja Tartu-Audentes

Poisid poolfinaal kell 18.00 Võitja TTÜ-HITO vs võitja Keila-T.Soku KK

II väljak

Poisid veerandfinaal kell 12.00 (4) Keila Korvpallikool vs (5) T. Soku KK

Poisid veerandfinaal kell 13.30 (2) BC Tartu/Salva vs (7) Audentese SK

Tüdrukud poolfinaal kell 15.00 BC Kalev/Cramo vs BC Kalev STAR

Poisid 5.-8. koht 16.30 kaotaja Keila-Sokk vs kaotaja TTÜ-HITO

Poisid poolfinaal kell 18.00 võitja Tartu-Audentes vs võitja Tarvas-Viimsi

Pühapäev 23.04

Üks suur väljak

Poisid 7.-8. koht kell 10.00

Poisid 5.-6. kell kell 11.30

Tüdrukute pronks kell 13.00

Poiste pronks kell 14.45

Tüdrukute finaal kell 16.30

Poiste finaal kell 18.15

Tulge vaadake Tartus meie järelkasvu tippe!