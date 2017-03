Eesti klubide käekäik EYBLi põhiturniiril: kolm pääset superfinaali

Käesoleval hooajal alustas EYBL sarjas 14 Eesti meeskonda. Neist viis kõrgemas divisjonis ning üheksa teises divisjonis. Superfinaali jõudis kolm esindust.

Kui ükshaaval on lugejateni turniiride ülevaateid toodud, siis ülevaadet kõigi Eesti noorteklubide käekäigu kohta üheskoos mitte.

Allpool klubide hooajast ükshaaval, vanuseklasside ja divisjonide kaupa. EYBL on elujõuline ja laia haardega liiga, mis pakub väljundit erineva tasemega võistkondadele. Geograafia on aasta-aastalt laienenud ning ulatub Rootsist Kasahstanini ning kui Kesk-Euroopa regioon lisada, siis teistpidi veelgi kaugemale - Balkan, Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia.

Juunioride seas sai KA Tallinna Kalev (treenerid Aivo Erkmaa, Jevgeni Gurjanov) põhiturniiril 7 võitu ning platseerus 9. kohale 16 meeskonna seas. Oleks ehk läinud pareminigi, kuid alati polnud kohal kõiki paremaid. Näiteks kui koduselt etapilt Audenteses saadi viiest mängust neli võitu, siis avaetapil Lätis Ventspilsis oli saldo vastupidine.

U17 sarjas mängis I divisjonis kaks Eesti meeskonda. BC Tartu (treener Raido Rebane) kogus põhiturniiril 8 võitu ja lõpetas 8. kohaga; Keila KK esindus sai kokku 2 võitu ja lõpptulemuseks 15. koht. Mõlemad – Tartu ja Keila olid hädas kas vigastustega või komplekteeritusega.

II divisjonis sai vägitükiga hakkama Pärnu KK Pauluse meeskond, võites viimasel etapil Riias kõik viis vastast ning saavutas etapil esikoha. Selles vanuses on üks etapp veel pidamata ja ei ole selge ka Pärnu meeskonna lõplik koht. Ilus igatahes.

Huvitava käigu tegi TTÜ KA klubi (treenerid Indrek Reinbok, Kaarel Loigu) kes osales U17 EYBL Kesk-Euroopa alagrupis. Kokku saadi 18 meeskonna seas 6 võitu ja 2 kaotust ning Kesk-Euroopa nelja parema sekka ei jõutud, tasuks 5. koht. Puudu jäi vaid üks võit. Ilmselt sai saatuslikuks allajäämine Ungaris Szegedi etapil Budapesti BC Megyeri Tigersilt 77:81. Teine kaotus võeti vastu liiga favoriidilt ja põhiturniiri võitjalt Lido di Roma Basketilt 74:83.

U16 sarjas alustas I divisjonis kaks Eesti meeskonda. BC Tartu (treener Gert Prants) sai põhiturniiril 12 võitu (4. koht) ning jõudis EYBL superfinaali, mis peetakse 20.-23. aprillini Riias. Audentese SK esindus võitis 3 mängu ning lõpptulemus on 14. koht. Võistkonna esisnaiprid olid Patrik Peemot 15,9 ja Kerr Kriisa 15,4 punktiga.

II divisjonis osales samuti kaks Eesti meeskonda. TTÜ KA lõpetas 4 võidu ja kokkuvõttes 13. kohaga; KA Tallinna Kalevi järelkasv võidurõõmu ei saanud maitsta ja 16. koht.

U15 sarjas I divisjonis saavutas mullune liiga meister BC Raplamaa (treenerid Kalle Kollin, Viljo Sinikas) põhiturniiril kolmanda koha. Võideti 13 ja kaotati 2 mängu. Ees ootab finaalturniir.

U15 II divisjonis sai täisedu ehk 15 võiduga esimese koha TTÜ KA meeskond. Nii BC Raplamaa ja TTÜ KA jõudsid superfinaali, mis peetakse 23.-26. maini Leedus Klaipedas.

U14 sarjas mängiti kahes suures alagrupis. A alagrupis kogus TTÜ KA kokkuvõttes 7 võitu ja lõpptulemuseks 9. koht. KA Tallinna Kalev sai põhiturniiril 5 võitu ning lõpptulemus 12. koht.

B alagrupis on BC Tartu meeskonnal üks etapp veel mängimata - see peetakse Tartus eeloleval nädalavahetusel. BC Tartu on kogunud kümnest mängust 6 võitu ning kui kodusaalis ollakse edukas, siis suure tõenäosusega jõutakse järgmiseks aastaks A divisjoni. Mängus on omajagu põnevust.