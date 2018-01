DELFI VIDEO | U18 koondise peatreener Indrek Reinbok: mida ma eelnevalt kartsin, see reaalsuses välja tuligi

Eesti U18 noormeeste korvpallikoondis kaotas Baltimere maade karikaturniiril Soome eakaaslastele 70:100. Soomlased said initsiatiivi enda kätte esimese veerandaja lõpus ja iga järgneva veerandajaga vahe aina kasvas.

"Tänane pilt ja skoor näitavad seda tööd, mis on tehtud. Saime end proovida Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni võistkonna vastu ja kontrollida valmisolekut. Mida ma eelnevalt kartsin, see reaalsuses välja tuligi," võttis mängu lühidalt kokku Eesti U18 koondise peatreener Indrek Reinbok.

Kas soomlased on siis füüsiliselt tugevamad ja agressiivsemad, viskavad paremini? Milles nende edu väljendub? "Täna väljendus selles, et soomlased suutsid lõpuni kiirelt ja agressiivselt tegutseda. Meie püüdsime samuti agressiivset taset hoida, aga mingil hetkel maksime selle arvelt selgelt lõivu. Osadele mängijatele oli see liiga lühikene aeg olnud, et omandada kõiki nüansse, mis tagaks agressiivse mängu toimimise," selgitas Reinbok.

Intervjuus teeme juttu ka U18 koondisest laiemalt. Eelmise suve EM-koosseisust on alles vaid kolm mängijat, ülejäänud on uued ja käesolevalt turniirilt jäid 7-8 mängijat erinevatel põhjustel eemale.