Korvpalliliigas NBA kohtusid läinud öösel mullused finalistid Golden State Warriors ja Cleveland Cavaliers.

Kui esimene mäng nende meeskondade vahel sel hooajal lõppes Clevelandi napi 109:108 paremusega, siis teist domineeris kodus mänginud Warriors algusest lõpuni, võttes kindla 126:91 võidu.

Warriors alustas mängu 7:0 spurdiga ning haaras pärast teise veerandaja 41 punkti rohkem kui 30-punktilise eduseisu. Kuus mängu järjest võõrsil pidanud ja nendest kolm võitu noppinud Cleveland ei saanud kuidagi palle korvi ega andnudki Warriorsile enam mingit erilist lahingut.

Õhtu staar oli kolmikduubli teinud Draymond Green, kelle arvele kanti 11 punkti, 13 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu. Aasta kolmanda kolmikduubli teinud mees blokeeris ka viis viset. Klay Thompson oli võitjate resultatiivseim 26 punktiga, Kevin Durant lisas 21 punkti, 6 lauda ja 5 korvisöötu, Stephen Curry 20 punkti ja 11 söötu.

Cavaliersi edukaim oli 20 punkti ja 8 lauapalliga LeBron James, kes tabas 18-st viskest vaid 6. Kyrie Irving kogus 17 punkti (6/19), Iman Shumpert 15 punkti ja oma hooaja parimad 9 lauapalli. Kevin Love piirdus seljahäda tõttu vaid ühe poolajaga, tabades 16 minutiga 6-st viskest ühe.

Läänekonverentsi liider Warriors (35-6) on sattunud hea soone peale, võites järjest neli kohtumist. Viimasest kümnest mängust on ära antud vaid kaks. Idakonverentsis samuti esikohta hoidval Cavaliersil (29-11) on viimasest kümnest mängust kuus võitu.

Teised tulemused:

Denver - Orlando 125:112

Boston - Charlotte 108:98

Phoenix - Utah 101:106

NY Knicks - Atlanta 107:108

Washington - Portland 120:101

Milwaukee - Philadelphia 104:113

Indiana - New Orleans 98:95