Warriors ihkab NBA finaalseerias kättemaksu

Esimest korda ajaloos on kolmandat järjestikust aastat NBA finaalseerias samad meeskonnad- vanad tuttavad Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors.

Kui eelmine aasta tõestas midagi, siis seda, et Cavaliersi ei tohi maha kanda enne kui seeria on läbi. Nendest sai esimene meeskond, kes võitnud karika olles 3:1 kaotusseisus. Kuid mälestus valustast kaotusest on Stephen Curry sõnul peamine põhjus, miks ollakse veel enam motiveeritud: "Me teame seda meeskonda läbi ja lõhki. Eelmine aasta oli meie jaoks väga valus ja ma teen kõik, mis ma suudan, et mitte sama tunda see aasta."

Draymond Green, kes mulluse finaalseeria neljandast mängust eemaldati, tunnistas, et põhjus, miks tiitlikaitsmine nurjus oli tema kõrvalejäämine. Tänavu on ta aga motiveeritum kui varem. "Kui sa kaotad ühele meeskonnale, siis sa automaatselt tahad nendega uuesti mängida. Me pole pettunud, et nemad vastaseks saime ja ma usun, et tunne on vastastikune," lisas ta.

Mõlema teekond finaali on olnud muretu- Clevelandi klubi võitis idakonverentsi finaalis Boston Celticsit 4:1 ja Warriors läänekonverentsis 4:0 San Antonio Spursi. Kihlveokontorites on kahe meeskonna vastasseisus aga kindlaks favoriidiks Golden State Warriors.

Kuid Cavaliersi peatreener Tyronn Lue'l on plaan olemas: "Meie kaitse on meie rünnak, sest ma tean, et nad tulevad tugevalt peale. Me peame saama lihtsad pallid ja haavama nendega."

Finaalseeria eelselt on palju olnud ka juttu LeBron Jamesi ja Kevin Duranti vahelisest suhtest. Paljude fännide arvates on Durant elanud aastaid LeBroni varjus ja nüüd Warriors'i mängijana on võimalus ta troonilt tõugata. Kuid James nii ise ei arva: "Meie suhe on väga hea, me oleme alati toetanud teineteist ning see, et me oleme vastasmeeskondades ei võta seda meilt ära."

Kui Warriorsi pallurid on finaalseeriaks vigastustevabad, siis sama ei saa öelda peatreener Steve Kerri kohta, kes peab seljavigastuse tõttu arvatavasti vahele jätma terve finaalseeria. Tema asemel loodab tiimi tiitlini juhatada Mike Brown, kelle Cavaliers seitsme aasta eest vallandas.

Nelja võiduni mängitava finaalseeria esimene vaatus algab reede varahommikul Eesti aja järgi kell 4.