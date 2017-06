Võidukas Durant LeBronile: teda ei ole võimalik peatada!

Golden State Warriorsi ridades oma esimese NBA tiitli võitnud Kevin Durantil jagus finaalis kaotajaks jäänud LeBron Jamesi suunas ainult tunnustavaid sõnu.

"Ta on alates 2012. aastast ainus mees, kellele olen otsa vaadanud ja saanud aru, et oleme samal tasandil," sõnas Durant, viidates 2012. aasta finaalidele, kus ta Oklahoma City Thunderi rivistuses Jamesile ja Miami Heatile alla jäi.

"Proovisin talle väljakutse esitada - ta suutis finaalides keskmiseks näitajaks koguda paganama kolmikduubli! Teda ei ole võimalik peatada, aga me võitlesime, me võitlesime... Ütlesin talle, et oleme nüüd viigis ja loodetavasti saame seda veel teha, aga praegu naudin tänast õhtut!"