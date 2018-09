Viimane tants: Dwyane Wade jätkab Heati ridades veel ühe hooaja

36-aastane tagamängija sõlmis värskelt oma pikaaegse koduklubi Miami Heatiga viimase lepingu - selle hooaja järel riputab mees ketsid varna.

2003. aastal draftis Heati poolt valitud Wade juhtis tiimi koos Shaquille O'Nealiga 2006. aastal NBA meistriks. Kaks tiitlit võitis Wade Heati ridades veel aastatel 2012 ja 2013, kui tiimis olid ka LeBron James ja Chris Bosh.

Oma profikarjääri 16. hooaega alustav Wade on peaaegu kogu karjääri Heati ridades mänginud - hooajaks 2016/17 ei jõudnud ta aga tiimiga kokkuleppele ning sõlmis lepingu hoopis Chicago Bullsiga, eelmist hooaega alustas ta Cleveland Cavaliersi ridades, enne kui ta tagasi Heati vahetati.

⚡️🖊👀

OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed guard @DwyaneWade.

More info - https://t.co/lwAO4PczER pic.twitter.com/xrSAMUkxnh