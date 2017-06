Viiekordne NBA meister tegi purjuspäi avarii

Kunagine Los Angeles Lakersi korvpallur Derek Fisher arreteeriti kahtlustatuna alkoholijoobes sõitmises. Endine New York Knicksi peatreener põhjustas avarii, mille tulemusena auto üle katuse keeras.

Esialgse info kohaselt kaldus Cadillac äärekivisse ja sealt edasi kiirtee ääres olnud betoonist piiretesse. Kokkupõrke tulemusena paiskus auto katusele ning blokeeris liiklust. Politsei andmetel tuli sõidukis olnud juht ja kõrvalistuja masinast välja aidata.

Fisher ja tema kaasreisija, tõsielustaarist tüdruksõber Gloria Govan, õnnetuses viga ei saanud. Kohale saabunud politsei aga tuvastas autot juhtinud korvapalliässal tugeva joobe ning ta võeti vahi alla.

"Oleme tänulikud, et meie mõlemaga on kõik korras ja keegi teine ei saanud viga," kirjutasid autosviibinud ühises avalduses. Nad tänasid ka toetajaid selle eest, et palvetavad ja hoiavad neid oma mõtetes, kuid ühiskirjas ei olnud sõnakestki Fisheri arreteerimisest või purjuspäi sõitmisest.