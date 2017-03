Korvpalliliigas NBA peeti eile kokku kümme kohtumist, kus nähti nii suuri skoorinumbreid, võimsaid individuaalseid esitusi kui ka ühte liiga kõigi aegade rekordit.

Eriti suureskooriliseks kujunes Atlanta Hawksi ja Cleveland Cavaliersi kohtumine, mille valitsev meister Cavaliers lõpuks 135:130 võitis. Kyrie Irving viskas võitjate kasuks 43 ning LeBron James 38 punkti, Hawksi poolelt säras Tim Hardaway jr 36 silmaga. Cavaliersi mängu juures oli aga kõige märkimisväärsem tõsiasi, et läbi korvirõnga saadeti koguni 25 kaugviset, mis tähistab uut NBA põhihooaja rekordit. Sealjuures on Cavaliers korra just Hawksi vastu varemgi 25 kolmest tabanud - seda aga eelmisel kevadel play-off kohtumises.

Järjekordse vinge individuaalse etenduse pakkus Oklahoma City Thunderi hing Russell Westbrook, kes sai Phoenix Sunsi vastu kirja 48 punkti, 17 lauapalli ning üheksa korvisöötu. Westbrooki jaoks on tegu kolmanda järjestikuse vähemalt 40-punktilise mänguga, paraku sellest seekord võiduks ei piisanud.

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

Philadelphia 76ers (23-38) - New York Knicks (25-37) 105:102

Washington Wizards (36-24) - Toronto Raptors (37-25) 106:114

Orlando Magic (23-39) - Miami Heat (28-34) 110:99

Atlanta Hawks (34-27) - Cleveland Cavaliers (42-18) 130:135

Milwaukee Bucks (27-33) - LA Clippers (36-25) 112:101

Dallas Mavericks (25-36) - Memphis Grizzlies (36-26) 104:100

Utah Jazz (38-24) - Brooklyn Nets (10-50) 112:97

Phoenix Suns (20-42) - Oklahoma City Thunder (35-27) 118:111

New Orleans Pelicans (24-38) - San Antonio Spurs (47-13) 98:101 la

Los Angeles Lakers (19-43) - Boston Celtics (40-22) 95:115