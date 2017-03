Tänavuse NBA hooaja peakandidaat MVP tiitlile, Russell Westbrook kogus läinud öösel 57 punkti, 13 lauapalli ja 11 korvisöötu, kui tema koduklubi Oklahoma City Thunder alistas võõrsil lisaajal 114:106 Orlando Magicu.

Thunderi teisel poolajal 21-punktilisest kaotusseisust välja aidanud Westbrookile oli see hooaja 38. kolmiduubel. Ta võttis neljandal veerandajal enda peale mitmed suured visked, sealhulgas 7,1 sekundit enne lõppu mängu lisaajale viinud kaugviske.

Kui Westbrook 3.17 enne lisaaja lõppu 2+1 olukorra lahendas, karjus Orlando kodupublik "MVP! MVP! MVP!"

Enes Kanter panustas Thunderi võitu pingilt 17 punkti ja 10 lauda, mullu juunis Magicust Thunderisse vahetatud Victor Oladipo lisas 13 silma. Orlando edukamad olid Evan Fournier 24 ja Terrence Ross 23 punktiga.

Võit hoiab Thunderi läänekonverentsi neljanda koha konkurentsis. Magic tuli juba eilsele mängule teadmisega, et nende lootused idakonverentsis kaheksa hulka jõuda on kustunud. Selle võimaluse röövis neilt teisipäeva õhtul Miami võit Detroiti üle. Magic on play-off'ist eemale jäänud viiel aastal järjest.

NBA liidrite heitluses tuli Golden State Warriors San Antonio Spursi vastu välja avaveerandi 22-punktilisest kaotusseisust, võttes võõrsil 110:98 võidu. Stephen Curry viskas 29 punkti ja jagas 11 korvisöötu, Klay Thompson lisas 23 silma. Spursi parim oli 19 punktiga Kawhi Leonard. LaMarcus Aldridge lisas 17 ja Danny Green 16 silma.

Teised tulemused:

Philadelphia - Atlanta 92:99

Boston - Milwaukee 100:103

NY Knicks - Miami 88:105

Toronto - Charlotte 106:110

Memphis - Indiana 110:97

New Orleans - Dallas 121:118