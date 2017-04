VIDEO: Westbrook sai tiimikaaslasele esitatud küsimuse peale vihaseks: ta ei vasta sellele!

NBA play-off'ide avaringi neljandas mängus Houston Rocketsilt valusa kaotuse vastu võtnud Oklahoma City Thunderi mängujuht Russell Westbrook läks mängujärgsel pressikonverentsil marru tema meeskonna tsentrile Steven Adamsile esitatud küsimuse peale.

Kohalik ajakirjanik tahtis Adamsilt uurida, miks on Rockets antud seerias sedavõrd hea olnud, kui Westbrook on pingile puhkama toodud - neljandas mängus puhkas Westbrook näiteks vaid üheksa minutit, kuid selle ajaga viskas Rockets Thunderist koguni 17 punkti rohkem.

Järjekordse kolmikduubli kirja saanud Westbrook ei lasknud aga kaaslasel küsimusele vastata. "Ma ei taha, et keegi üritaks meie vahele kiilu lüüa. Oleme üks meeskond. Isegi kui mina lähen pingile ja Steven on mängus, siis oleme endiselt üks tiim. Ärge üritage meid vastamisi ajada, ärge tehke sellest teemat "Russell ja ülejäänud mehed" või "Russell versus Rockets". Ma ei taha seda kuulda. Oleme selles asjas üheskoos ja see on ainus, mis loeb," põrutas Westbrook ega lubanud reporteril ka ennast põhjendada.