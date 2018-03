VIDEO | Westbrook lõpetas võimsa kolmikduubliga Raptorsi pika võiduseeria

Pühapäeval peeti korvpalliliigas NBA vaid neli kohtumist, kuid kõik neist olid Läänekonverentsi play-off võitlust silmas pidades suure tähtsusega.

Ehk kõige magusama võidu sai kirja Oklahoma City Thunder, kes surus võõrsil tulemusega 132:125 selili Idakonverentsi liidri Toronto Raptorsi. Thunderi vedas 37 punkti, 13 lauapalli ja 14 resultatiivse sööduga võidule Russell Westbrook, Steven Adams lisas OKC-le 25 punkti. Kaotajate ridades sai 22 punkti ja 10 korvisöötu kirja Kyle Lowry. Westbrooki jaoks oli tegu viienda järjestikuse kolmikduubliga.

Ühtlasi purunes Raptorsi võimas seeria: enne seda kohtumist oli Toronto meeskond võitnud 11 mängu järjest.

NBA pikim käimasolev võiduseeria aga jätkub: seda omab Portland Trail Blazers, kes kirjutas endale LA Clippersi alistamisega tabelisse juba 13. järjestikuse võidu. Damian Lillard sai kirja 23 punkti, Clippersi poolelt sai 30 silma kirja Lou Williams.

Läänekonverentsi play-off kohtadele käib endiselt pöörane võitlus: kui Houston Rockets ja Golden State Warriors on oma kohad esimese kahe seas juba tükk aega tagasi sisuliselt kindlustanud, siis kohad kolmandast kümnendani on veel täiesti lahtised. Täpselt 40 võitu on kirjas lausa neljal tiimil, kusjuures mitmel tiimil on parasjagu käsil või värskelt seljataha jäänud väga võimsad võiduseeriad.

Kõik tulemused:

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 125:132

New Orleans Pelicans - Boston Celtics 98:108

Minnesota Timberwolves - Houston Rockes 120:129

LA Clippers - Portland Trail Blazers 109:122

Tabeliseisud: