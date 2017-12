VIDEO | Washingtoni tagamängija ühemehesõu: Bradley Beal ületas esimest korda 50 punkti piiri

Korvpalliliigas NBA sai läinud öösel vägeva punktisummaga maha Washington Wizardsi tagamees Bradley Beal, kes viskas 106:92 võidumängus võõrsil Portland Trail Blazersi vastu 51 punkti.

Karjääri parima mängu teinud Beal tabas väljakult 37-st viskest 21, nende seas viis kolmest. Mäng oli täielikult Wizardsi kontrolli all, pealinna poisid juhtisid kõige rohkem 23 punktiga.

Beali senine viskerekord pärines 2016. aasta novembrist, kui ta viskas Phoenix Sunsi vastu (106:101) 42 punkti.

Head viskekätt näitas ka Damian Lillard, kes kogus Blazersi parimana 30 punkti, kolmikduublist jäi puudu kaks lauapalli ja üks resultatiivne sööt.

Blazersile oli see kolmas järjestikune kaotus koduväljakul. Mõlema meeskonna kogusaldo on 13-11. Washingtonile annab see idakonverentsis seitsmenda, Portlandile läänekonverentsis kuuenda koha.

Kuuendat mängu järjest ei mänginud Wizardsil nende staarmängujuht John Wall.

Bradley Beali kõik tabavad visked: