VIDEO | Warriors ja Rockets pidasid aasta mängu kandidaadi, järjekordse megamängu teinud Harden tabas lisaajal üliraske võiduviske

Oma superminekut jätkas viimase kümnekonna mängu jooksul peatamatus hoos olnud James Harden, kes kogus lõpuks 44 punkti, 10 lauapalli ja 15 korvisöötu ning tabas lisaaja viimastel sekunditel ülikeerulise võidukolmese - pea üheksalt meetrilt tuli tal pall teele saata üle Draymond Greeni ja Klay Thompsoni käte!

Rocketsi poolelt säras Hardeni kõrval eredalt ka tsenter Clint Capela, kes kogus 29 punkti ja 21 lauapalli. Warriorsi resultatiivseim oli 35 silmaga Stephen Curry, Kevin Durant ja Klay Thompson lisasid mõlemad 26 punkti.

Sealjuures oli Rockets teise poolaja alguses koguni 20-punktilises kaotusseisus.

Hooaega väga nigelalt alustanud ning vahepeal läänekonverentsis lausa 13.-14. kohal olnud Rockets on nüüd võitnud kuus mängu järjest ning viimasest kümnest kohtumisest üheksa - see on nad tõstnud oma konverentsis juba neljandale kohale.