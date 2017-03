Korvpalliliigas NBA peeti läinud öösel kokku kaheksa kohtumist, millest kõige suuremat tähelepanu pälvisid kaks: Houston Rockets - Golden State Warriors ning Portland Trail Blazers - Denver Nuggets.

Kahe Läänekonverentsi tipu vahelises heitluses jäi peale Warriors, kes alistas Stephen Curry 32 punkti ja 10 lauapalli toel Rocketsi 113:106. Houstoni poolelt sai James Harden 24 punkti, 11 lauapalli ja 13 korvisöööduga kirja järjekordse kolmikduubli.

Warriorsist sai võiduga viies meeskond NBA ajaloos, kes jõudnud kolmel järjestikusel hooajal vähemalt 60 võiduni.

Hoopis suuremad panused olid aga mängus Blazersi ja Nuggetsi matšis - nimelt võitlevad need kaks tiimi Läänekonverentsi viimase play-off koha peale. Pingelises heitluses sai võiduga tabelis edu sisse Blazers, kelle eest viskas CJ McCollum 39 punkti, Jusuf Nurkić sai kirja 33 punkti ja 16 lauapalli. Sealjuures vahetati bosnialane Nurkić sel talvel Portlandi just Denveri ridadest.

Kõik tulemused (sulgudes meeskonna võidud-kaotused):

Charlotte Hornets (33-41) - Milwaukee Bucks (38-36) 108:118

Indiana Pacers (37-37) - Minnesota Timberwolves (29-44) 114:115

Brooklyn Nets (16-58) - Philadelphia 76ers (28-46) 101:106

Atlanta Hawks (38-36) - Phoenix Suns (22-53) 95:91

Detroit Pistons (34-41) - Miami Heat (36-38) 96:97

Houston Rockets (51-23) - Golden State Warriors (60-14) 106:113

Los Angeles Lakers (21-53) - Washington Wizards (46-28)