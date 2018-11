VIDEO | Võimsalt mängiv Denver seljatas Bostoni, õhus oli 50 punkti mäng

Kõigil kolmel nimetatud meeskonnal on tabelis hulga võitude kõrval vaid üks kaotus. Kahe viimase aasta meister Golden State alistas kodus Memphis Grizzliesi 117:101, Toronto Raptors oli võõrsil üle Utah Jazz´ist 124:111.

Denver sai kodus jagu Boston Celticsist 115:107. Võimsa punktimängu tegi võitjate poolel Jamal Murray, kes viskas 48 punkti. Klubi viimase seitsme aasta rekord. Murray visked väljakult 19/30, vabavisked 5/5.

Bostoni leeris vedas rünnakuid Kyrie Irving, kelle arvele kogunes 31 punkti.

Golden State´il ja Torontol on võite tabelis kümme (10-1), Denveril üheksa (9-1).

Jamal Murray viskekontsert:



Jamal Murray's 48 points are the most by a Nuggets player since Carmelo Anthony had 50 on Feb. 7, 2011 against the Rockets. pic.twitter.com/V6lS4C4gw3— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 6, 2018