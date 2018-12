Aastatel 2010-2014 koos Miami Heatis mänginud ning kaks NBA tiitlit võitnud James ja Wade said üksteisele liigamängus valu anda viimast korda. Wade on juba varem teatanud, et käesolev hooaeg jääb talle viimaseks.

Kohtumise lõpusekunditel oli Wade´il võimalus kohtumine lisaajale viia, aga Jamesi kaitse pidas. Wade viskas küll 15 punkti, aga kehva protsendiga (6/19), kaugvisked koguni 0/7. James sai võidumängus kirja 28 punkti, 12 korvisöötu ja 9 lauapalli.

The Heat were down 2 with LeBron at the line, and D-Wade politely asked Bron to miss 😂 pic.twitter.com/SRjDtGeyFV— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2018