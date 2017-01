Möödunud suvel NBA meistriks tulnud Cleveland Cavaliersi tagamängija J.R. Smith sai aasta alguses kolmanda lapse isaks - paraku sündis mehe tütar koguni viis kuud enne õiget aega.

Smith avaldas koos oma abikaasa Jeweliga Twitteris video, kus kurvavõitu uudisest teada anti.

"Teame, et paljud õnnitlesid meid lapseootuse puhul, aga meie tütar sündis viis kuud liiga vara. Ta on praegu viis päeva vana, tema nimi on Dakota ja ta kaalub ühe naela (vähem kui 500 grammi). Me teame, et me pole ainus perekond, kes kunagi sellist asja kogeb, seetõttu otsustasime seda jagada," sõnas Jewel videopöördumises.

Nii vara sündinud laste tõenäosus ellu jääda on ülimalt väike - seetõttu on juba viie päeva üleelamine suur saavutus.

J.R. Smith on hetkel vigastuspausil ning ei tule kõigi eelduste kohaselt Cavaliersi eest veel järgmise paari kuu jooksul platsile.