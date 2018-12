VIDEO | "Vandenõuteoreetik" Curry langes Sacramentos mõnituste alla

Kuna Curry oli hiljuti avaldanud arvamust, et ta ei usu, et inimene on Kuul käinud, näidati mängu eel suurel ekraanil videot Kuul kõndivatest astronautidest. Samal ajal kostis kõlaritest lastelaul: "Zoom, Zoom, Zoom, We're Going to the Moon".

Kingsi meeskonna poolehoidjad tögasid Curryt ka omalt poolt ning lehvitasid tema vabavisete ajal korvi taga papist astronautide pilte.

Tegelikult on Curry juba teatanud, et ei kuulu vandenõuteoreetikute hulka ning tegi Kuud puudutava avalduse reklaamitrikina.

Warriors võitis eilse mängu Sacramentos 130:125.