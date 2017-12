VIDEO | Vanameister Dwyane Wade tegi endise klubi vastu supermängu ja Cavaliersi võiduseeria pikenes

35-aastane Dwyane Wade ladus oma endise koduklubi Chicago Bullsi korvi 24 punkti ning aitas Cleveland Cavaliersi 113:91 võidule. Cavaliers on nüüd korvpalliliigas NBA võitnud järjest 12 kohtumist.

Wade teenis seekord mänguaega 26 minutit, mille jooksul võttis ta lisaks kuus lauapalli ning andis kaks resultatiivset söötu. Kevin Love lisas võitjatele samuti 24 silma ning LeBron Jamesi arvele jäi 23 punkti.

Bullsi edukaim oli Kris Dunn 15 punktiga. Lauri Markkanen lisas 13 silma.

Cleveland on 17 võidu ja seitsme kaotusega idakonverentsis teisel kohal. Idakonverentsi ja liiga liider Boston Celtics (21 võitu ja neli kaotust) alistas 111:100 Milwaukee Bucksi.

Tulemused:



Charlotte Hornets – Orlando Magic 104:94

Indiana Pacers – New York Knikcs 115:97

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 101:115

Atlanta Hawks – New Jersey Nets 90:110

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 111:100

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 91:113

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 92:95

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 115:125

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 122:105

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 96:93

Utah Jazz – Washington Wizards 116:69