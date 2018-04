VIDEO | Uute tähisteni jõudnud James aitas Cavaliersil play-off seeria Pacersi vastu viigistada

Cleveland Cavaliers viigistas tänu LeBron Jamesi pöörasele algusele NBA play-off'i avaringi seeria Indiana Pacersi vastu 1:1-le, saades koduväjakul 100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30) võidu.

Mängu esimesed viis minutit oli täielik Jamesi sõu. Ta viskas mõlema meeskonna peale esimesed 13 ning Cavaliersi esimesed 16 punkti, tabades kaheksast viskest seitse. Statistikud on välja uurinud, et tegu oli karjääri 1362. mängu pidanud Jamesi parima esimese viie minutiga.

Ning see pole veel kõik... 16 puntki on lausa rekord viimase 20 hooaja play-off mängude esimese kuue minuti arvestuses. Mängu lõpuks oli Jamesil koos 46 silma. Vähemalt 40 punkti on ta nüüd visanud 20 play-off mängus, viigistades selles arvestuses teist kohta hoidva Jerry Westiga. Eespool on vaid Michael Jordan (38).

Jamesi vägevast algusest oli nii palju kasu, et Cavaliers võitis avaveerandi 33:18. Nii uskumatu kui see ka pole, on ka 12 teele saadetud viset Jamesi jaoks avaveerandi rekord. Poolajaks oli ta teinud 29 viset. Terve eelmise mängu peale kokku kogunes tal 24 pealeviset.

Indiana tuli kolmanda veerandajaga mängu tagasi, kui Victor Oladipo viskas oma õhtu 22-st punktist 8, jättes Clevelandile vaid viiepunktise edu. Neljandal veerandajal vähendati vahe ka kolmele silmale, kuid siis eksis Oladipo kaugviskel, mis võinuks 27,5 sekundit enne lõppu seisu viigistada.