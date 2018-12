VIDEO | Utah Jazz´iga taasühinenud veteranmängija tegi vägeva koduväljaku debüüdi

Utah võõrustas San Antonio Spursi ning külalistel köeti nahk kuumaks. Jazz alistas Spursi 139:105.

Korver, kes mängis Utah ridades ka aastatel 2007-2010, võeti publiku poolt ovatsioonidega vastu. Veteran ei vedanud ootusi alt, pigem ületas neid. Ta viskas 15 minutiga 15 punkti, nii mõnedki korvid olid päris ebareaalsed.

Utah mängijatel tervikuna sattus olema väga hea viskepäev. Viskeprotsent väljakult 60,7 (51/84), kaugvisked sealjuures 60,6 (20/33).

Korver on NBA-s mänginud hooajast 2003-2004. Ta on koguni neljal hooajal olnud tabavusprotsendilt liiga parim kolmepunktiviskaja. Korveri käes on ka absoluutne rekord, kui ta hooajal 2009-2010 tabas terve hooaja peale kolmeseid 53,6 protsendilise tabavusega (59/110). Toona esindas ta Utah Jazzi. Sellega lõi ta üle Steve Kerri rekordi hooajast 1994-1995 (kolmeste hooaja tabavusprotsent 52,3).

Kyle Korveri tagasitulekumäng kujunes haaravaks etenduseks: