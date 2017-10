VIDEO | Uskumatu lugu NBAs: kohtunik jalutas üliolulisel hetkel mõistetamatult väljakule ja rikkus James Hardeni söödu

Korvpalliliigas NBA juhtus läinud öösel totaalselt arusaamatu lugu: Houston Rocketsi ja Memphis Grizzliese kohtumise viimase minuti hakul jalutas üks kohtunikest, 42-aastane Karl Lane mängu ajal sündmuste keskmesse ja põhjustas Rocketsi pallikaotuse!

Reeglid sätestavad, et kohtunikud on sisuliselt "osa väljakust" - ehk kui pall läheb nendest välja, loeb see, kes palli enne neid puutus. Seetõttu läkski pall üle Memphisele.

Rockets sai koduplatsil lõpuks 90:98 kaotuse.