VIDEO | Tõeliselt inspireeriv lugu: kümme aastat NBA tütarliigas oma võimalust oodanud korvpallur sai viimaks Lakersi eest platsile ning tegi supermängu

Korvpalliliigas NBA on viimasel kahel päeval südameid võitnud Los Angeles Lakersi värskeim täiendus Andre Ingram, kes tegi läinud öösel 32-aastaselt unelmate liigas vaat et unelmate debüüdi.

Viskav tagamängija, kelle juustes on juba kergelt halli, oli oma suurt võimalust NBA tütarliigas G-League'is oodanud ei rohkem ega vähem kui kümme aastat - kui G-League on sageli palluritele hüppelauaks kas NBA-sse või mõnda muusse profiliigasse Euroopas või mujal, siis Ingram veetis seal koguni kümme aastat, käies vaid ühe korra nädalaks ajaks Austraalias mängimas. Snaiprina tuntud Ingram on sealjuures G-League'i läbi aegade skooritegemise edetabelis viiendal kohal ning on selle liiga ajaloos tabanud kõige enam kaugviskeid.

Tema visadus ja töökus tasus end lõpuks ära - 32-aastaselt sai Ingram üleeile teada, et on kutsutud hooaja kaheks viimaseks mänguks Los Angeles Lakersi mitmete vigastatute tõttu hõrendatud ridadesse, kus ta südamlikult vastu võeti. Oma karjääri esimeses mängus sekkus Ingram vahetusest ning jättis endast maha fantastilise märgi: ta suutis 29 minutiga tabada neli kolmest (visked väljakult 6/8), võtta kolm lauapalli ja panna kolm kulpi, koguda 19 punkti ja võita Lakersi fännide südamed - vabavisete ajal skandeerisid poolehoidjad talle koguni "MVP, MVP"!

Kauaoodatud debüüti vaatasid tribüünilt pisarsilmil Ingrami abikaasa ja kaks tütart. Kohtumise järel andis Lakers mehele suurepärase esituse eest tänutäheks ka mängupalli.